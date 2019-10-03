Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан», сообщил источник «Газеты.uz» в правительстве.

Проблема с кадрами в госслужбе





В документе отмечается, что в Узбекистане сохраняется ряд системных проблем и недостатков, приводящих к недостаточному обеспечению госорганов к организаций квалифицированными специалистами, несоответствию квалификации кадров поставленным задачам и современным потребностям и низкому качеству принимаемых решений.

В частности, отсутствует закон прямого действия, обеспечивающий комплексное правовое регулирование государственной гражданской службы, в том числе процедуры открытого независимого конкурсного отбора кандидатов, а также определяющий критерии оценки эффективности работы и компетенций госслужащих, требования к повышению их квалификации, говорится в указе.

Отсутствие уполномоченного органа по вопросам государственной гражданской службы не позволяет обеспечить проведение единой кадровой политики в госорганах и организациях, эффективное управление персоналом и развитие человеческих ресурсов, формирование на конкурентной основе резерва квалифицированных кадров и своевременное замещение ими вакантных должностей госслужащих.

Кроме того, «не сформированы прозрачные механизмы отбора кандидатов на государственную гражданскую службу, обеспечивающие всем гражданам равный к ней доступ и продвижение по ней на основе профессиональных качеств и особых заслуг».

Не внедрены меры, гарантирующие достойный уровень материального стимулирования и социальной защиты служащих, с целью повышения среди населения, прежде всего молодежи, престижа государственной гражданской службы на всех уровнях, исключения условий для проявлений коррупции, формализма и бюрократии, перечисляет указ.

Государственный гражданский служащий

Указом определяется, что государственным гражданским служащим является гражданин Узбекистана, осуществляющий свою деятельность на должностях, внесенных в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы. Его деятельность регулируется законодательными актами о государственной гражданской службе.

Иностранные граждане и лица без гражданства также могут занимать должности государственных гражданских служащих в порядке, установленном отдельными решениями президента Узбекистана.

Военная служба в Вооруженных силах Узбекистана и служба в правоохранительных органах является государственной специальной службой и регулируется отдельными актами законодательства.

Реформа государственной гражданской службы





Указ определяет приоритетные направления совершенствования и реформирования государственной гражданской службы:

применение принципа меритократии, предусматривающего принятие на государственную гражданскую службу и продвижение по службе наиболее достойных и способных лиц на основе справедливой и объективной оценки их профессиональных качеств и особых заслуг;

предусматривающего принятие на государственную гражданскую службу и продвижение по службе наиболее достойных и способных лиц на основе справедливой и объективной оценки их профессиональных качеств и особых заслуг; внедрение «карьерной модели» государственной гражданской службы, предусматривающей последовательное прохождение должностных ступеней служебной карьеры, с регулярным повышением квалификации кадров, а также с категорированием государственных гражданских служащих и присвоением им квалификационных рангов (чинов);

предусматривающей последовательное прохождение должностных ступеней служебной карьеры, с регулярным повышением квалификации кадров, а также с категорированием государственных гражданских служащих и присвоением им квалификационных рангов (чинов); принятие на государственную гражданскую службу на основе открытого независимого конкурсного отбора, позволяющего объективно оценить все достоинства и преимущества кандидата, в том числе его морально-этические и патриотические качества;

позволяющего объективно оценить все достоинства и преимущества кандидата, в том числе его морально-этические и патриотические качества; внедрение единой системы оплаты труда государственных гражданских служащих, предусматривающей установление унифицированных требований к определению заработной платы исходя из уровня (республиканский, областной, районный и городской) государственного органа и организации, квалификационного ранга (чина) и личного вклада работника;

предусматривающей установление унифицированных требований к определению заработной платы исходя из уровня (республиканский, областной, районный и городской) государственного органа и организации, квалификационного ранга (чина) и личного вклада работника; формирование эффективного и профессионально подготовленного кадрового резерва на национальном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях, активное привлечение частных агентств занятости и использование современных форм аутсорсинга для подбора наиболее квалифицированных кандидатов на государственную гражданскую службу;

активное привлечение частных агентств занятости и использование современных форм аутсорсинга для подбора наиболее квалифицированных кандидатов на государственную гражданскую службу; внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в сфере управления персоналом и развития человеческих ресурсов государственных органах и организациях;

в сфере управления персоналом и развития человеческих ресурсов государственных органах и организациях; внедрение эффективной системы социальных гарантий, а также мотивации и стимулирования государственных гражданских служащих к повышению профессионального мастерства и эффективности своей деятельности.

Агентство развития госслужбы

Указом создается Агентство развития государственной службы при президенте (АРГОС), ответственное за реализацию единой государственной политики во сфере управления персоналом и развития человеческих ресурсов в государственных органах и организациях.

АРГОС в своей деятельности подчиняется непосредственно президенту Узбекистана и подотчетно ему. Директором АРГОС является советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Основными задачами АРГОС определены:

разработка идеологической платформы трансформации государственной гражданской службы, программ и проектов по ее развитию, а также обеспечение практической реализации единой политики в сфере государственной гражданской службы;

программ и проектов по ее развитию, а также обеспечение практической реализации единой политики в сфере государственной гражданской службы; координацию деятельности государственных органов и организаций в сфере государственной кадровой политики;

государственных органов и организаций в сфере государственной кадровой политики; осуществление мониторинга и анализ тенденций и перспектив развития государственной гражданской служб ы с выработкой предложений по устранению проблем и вызовов в данной сфере;

ы с выработкой предложений по устранению проблем и вызовов в данной сфере; внедрение инновационных методов управления персоналом и развития человеческих ресурсов, основанных на принципах открытости, профессионализма и подотчетности;

основанных на принципах открытости, профессионализма и подотчетности; управление Национальным кадровым резервом, ведение Государственного реестра должностей государственной гражданской службы, а также создание и ведение единого открытого портала вакантных должностей госслужащих;

ведение Государственного реестра должностей государственной гражданской службы, а также создание и ведение единого открытого портала вакантных должностей госслужащих; внедрение системы измеримых индикаторов (ключевых показателей) оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих и анализ их результатов, изучение общественного мнения и формирование открытого рейтинга руководителей государственных органов и организаций;

деятельности государственных гражданских служащих и анализ их результатов, изучение общественного мнения и формирование открытого рейтинга руководителей государственных органов и организаций; проведение системной работы по выявлению и привлечению квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом, а также по широкому привлечению на государственную гражданскую службу одаренной молодёжи и женщин;

в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом, а также по широкому привлечению на государственную гражданскую службу одаренной молодёжи и женщин; организацию открытого независимого конкурсного отбора наиболее перспективных кадров на государственную гражданскую службу;

наиболее перспективных кадров на государственную гражданскую службу; формирование у государственных гражданских служащих высокой профессиональной этики, антикоррупционной культуры и нетерпимого отношения к коррупции;

внедрение и последовательное совершенствование информационно-коммуникационных технологий в сфере государственной гражданской службы, формирование базы данных о государственных гражданских служащих с обеспечением безопасности их персональных данных;

оказание содействия в защите прав и законных интересов государственных гражданских служащих в их взаимоотношениях с работодателями, а также создании достойных условий для их трудовой деятельности и социальной защиты.

Финансирование развития человеческого капитала





В структуре Администрации президента создается должность заместителя советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти — ректора Академии государственного управления при президенте.

Фонд «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров передается в ведение АРГОС.

Кроме того, создается Фонд поддержки развития государственной службы. Его основными задачи станут:

содействие научным и иным исследованиям в сфере государственной гражданской службы, выделение грантов для поддержки исследовательских работ;

привлечение квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом и граждан иностранных государств;

эксплуатация, техническое сопровождение и развитие единой электронной информационно-аналитической системы государственной гражданской службы;

организация стажировок госслужащих за рубежом, а также мероприятий, связанных с развитием геральдической науки;

финансирование расходов, связанных с организацией и участием в обучающих мероприятиях, конференциях, семинарах и других мероприятиях в сфере развития государственной гражданской службы, в том числе за рубежом;

укрепление материально-технической базы АРГОС, материальное стимулирование труда работников АРГОС, в том числе выплату ежемесячных надбавок по решению директора АРГОС;

иные направления, связанные с развитием государственной гражданской службы.

Распорядителем средств Фонда является директор АРГОС.

Независимый конкурсный отбор кандидатов

Прием на государственную гражданскую службу в госорганах и организациях, за исключением избираемых и назначаемых в особом порядке должностей, отныне будет осуществляться на основе открытого независимого конкурсного отбора в следующем порядке:

с 1 января 2020 года — в пилотном режиме, по всей вертикали — в органах государственного управления и во всех государственных организациях на определенных территориях;

— в пилотном режиме, по всей вертикали — в органах государственного управления и во всех государственных организациях на определенных территориях; с 1 января 2021 года — во всех государственных органах и организациях республики, в которых предусмотрена государственная гражданская служба.

Лица, прошедшие конкурсный отбор, не могут быть освобождены от должности без согласования с АРГОС и его филиалами.

Проекты нормативно-правовых актов по вопросам регулирования государственной гражданской службы, в том числе оплаты труда и материального стимулирования работников госорганов и организаций, а также изменений их организационно-штатной структуры, утвержденных президентом или Кабинетом Министров, будут подлежать в обязательном порядке согласованию с АРГОС.

Подразделения советника президента по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти будет координировать деятельность Академии госуправления при президенте.

Методическое руководство и координация деятельности кадровых подразделений государственных органов и организаций также будет осуществляться АРГОС.

Руководители кадровых подразделений госорганов и организаций назначаются и освобождаются от должности по согласованию с АРГОС и его филиалами, соответственно, а также проходят аттестацию в АРГОС каждые три года.

Повышение квалификации госслужащих





Указ также предусматривает введение порядка, в соответствии с которым госорганы и организации обязаны обеспечить прохождение государственными гражданскими служащими ежегодных краткосрочных курсов повышения квалификации (30−60 часов) с отрывом от производства.

Кроме того, переподготовка и повышение квалификации, а также обучение новым компетенциям госслужащих осуществляются на основе заказа госоргана и организации за счет средств грантов Фонда, внебюджетных средств госорганов и организаций и иных источников. При этом за госслужащим сохраняется должность, среднемесячная заработная плата и трудовой стаж по месту работы;

К организации переподготовки и повышения квалификации, а также обучению новым компетенциям государственных гражданских служащих на договорной основе привлекаются Академия госуправления при президенте, научные-исследовательские и высшие образовательные учреждения, а также негосударственные образовательные учреждения, лицензированные АРГОС в установленном порядке.

Проведение Республиканского конкурса по отбору перспективных управленческих кадров «Тараккиёт» отныне осуществляется АРГОС.

Параметры приема в высшие образовательные учреждения страны на основе государственного гранта в обязательном порядке согласовываются с подразделениями советника президента по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти.