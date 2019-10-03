Министерство внутренних дел Узбекистана намерено положить конец продолжающемуся спору о допустимости использования на задних боковых стеклах легковых автомобилей шторок и других предметов. Именно так общественность поняла смысл проекта документа о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, опубликованный МВД для обсуждения.

В статье 126 КоАО «Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность» предлагается после слова «обзорность» убрать фразу «с места водителя».

Текущая версия: «Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, за исключением транспортных средств, для тонирования (затемнения) стекол которых выдано соответствующее разрешение…»

Предлагаемая версия: «Эксплуатация транспортных средств с зеркальными стеклами, не соответствующими техническому регламенту, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность, а равно тонировка (затемнение) задних или передних боковых стекол транспортных средств без соответствующего разрешения…»

Санкции за нарушение требования данной статьи предлагается пересмотреть. За первое правонарушение — штраф в сумме 10 базовых расчетных величин (2,23 млн сумов, с мая текущего года — 25 минимальных зарплат). То повторное правонарушение в течение года — 15 БРВ (3,345 млн сумов, сейчас — 40 МРЗП).

Штрафы за тонировку (затемнение) задних или передних боковых стекол без разрешения выносятся в отдельную часть статьи — 50 БРВ (11,15 млн сумов) за первое нарушение и 70 БРВ (15,61 млн сумов) за повторное нарушение в течение года.

Вопрос о допустимости использования шторок на задних стеклах автомобилей давно является спорным. Уже много лет сотрудники дорожно-патрульной службы привлекают или пытаются привлечь к ответственности водителей, на задних стеклах автомобилей которых закреплены шторки (включая временные детские шторки на присосках) или полотенца для защиты от солнца.

В ответ на многочисленные обращения и случаи выражения недовольства водителями летом ГУБДД МВД направило своим подразделениям по всей стране указание не оформлять протоколы о правонарушениях при временном использовании на задних стеклах полотенец и других материалов, защищающих от солнца.

Тем не менее, случаи оформления протоколов встречаются. 2 октября Бухарский областной административный суд отклонил кассационную жалобу областного УБДД на решение суда первой инстанции (Бухарского городского суда) о приостановлении дела об административном правонарушении за использование шторок на задних стеклах. Процесс длился пять месяцев.

Такой же случай рассматривался в августе в суде Ташлакского района Ферганской области, где решение также было вынесено в пользу водителя. На эти случаи обратили внимание СМИ и депутаты, но МВД продолжало настаивать на том, что шторки — это нарушение.

Юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев, комментируя предлагаемые МВД поправки, заявил, что МВД «в очередной раз выступило с предложением, направленным не на защиту интересов народа, а против них».

«МВД и его Главное управление безопасности дорожного движения не хотят признавать [отсутствие запрета на шторки на задних стеклах]» и «усложняют положение населения, занимаясь выписыванием незаконных штрафов», отметил юрист, ссылаясь на решения судов об отмене штрафов.

Можно привести и другие примеры своеобразного толкования сотрудниками ДПС Правил дорожного движения. Например, до введения требования включения фар ближнего света днем (это требование под давлением общественности было впоследствии отменено) сотрудники ДПС останавливали водителей за включенные днем габаритные огни или фары ближнего света, ссылаясь на «нарушение правил использования световых приборов».

До 2015 года ГУБДД заявляло, что водителям запрещено использовать видеорегистраторы и навигаторы, ссылаясь на действовавший в то время запрет на самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства. Этот вопрос был снят с вводом обновленных Правил дорожного движения в 2016 году.