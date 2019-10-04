Узбекистан изучает возможности вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) уже три года, никакого давления извне по этому вопросу нет, заявил 4 октября на встрече с журналистами первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Мероприятие было посвящено итогам трехдневного визита в Узбекистан председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, в ходе которого она заявила, что президент Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. По ее словам, работа по анализу преимуществ и рисков для Ташкента при возможном вступлении в союз может завершиться к концу года.

«Вопрос о том, что было давление на Республику Узбекистан, даже не ставьте. Узбекистан — не то государство, на которое можно давить», — подчеркнул Садык Сафаев, отвечая на вопрос о возможном давлении в вопросе вступления в организацию.

Первый замглавы Сената сообщил, что сейчас узбекская сторона изучает возможности вступления в ЕАЭС. «Есть свои минусы, есть свои плюсы. Любое вступление в интеграционное сообщество предполагает делегирование ряда полномочий, но вместе с тем и обретение доступа к каким-то возможностям в рамках организации», — отметил он.

Садык Сафаев добавил: «Сейчас никакого решения нет, идет работа, идут консультации со всеми странами ЕАЭС».

Сенатор пообещал, что эксперты, которые прорабатывают возможность вступления в ЕАЭС, проинформируют общественность, когда мнение по вопросу будет сформулировано.

Три года назад, отметил Садык Сафаев, началась реализация обновленной внешней политики Узбекистана — «более открытой, более прагматичной, менее политизированной, менее идеологизированной». Столько же времени идет работа над переформатированием взаимоотношений Узбекистана с региональными организациями.

«И это правильно: регионализация — это часть глобализации, и она служит интересам стран. Приведу несколько примеров: Узбекистан вступил в ТЮРКСОЙ. Та организация, от которой мы в течение 25 лет шарахались как черт от ладана. Что-то такого особенного резонанса в нашем сегменте не прозвучало по этому поводу. Хотя в свое время об этом не ставился вопрос», — сказал сенатор.