В Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В церемонии принял участие президент Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

«Сегодня особенный праздник искусства и культуры. Поздравляю вас, а также близких и поклонников Батыра Закирова, и весь наш народ с этим радостным событием!» — сказал президент.





Батыр Закиров родился в 1936 году в семье артистов и вырос в творческой среде. Уже в 29 лет он получил звание народного артиста Узбекистана. В 2000 году был посмертно награждён орденом «Буюк хизматлари учун», в 2021 году — орденом «Эл-юрт ҳурмати».

Глава государства отметил уникальный талант и человеческие качества певца.





«Батыр Закиров прожил всего 49 лет, но за это время оставил после себя богатое и разнообразное творческое наследие. Его волшебный голос проник в каждый дом нашей страны, занял место в сердцах и в золотом фонде искусства нашего народа. Он с большим успехом представлял узбекское искусство в культурных столицах мира», — говорится в сообщении.

В 1955 году певец столкнулся с тяжёлым недугом. Он перенёс несколько операций, и врачи запретили ему петь. Но и в таком состоянии он не прекращал творить.

«Батыр Закиров всегда стремился к новаторству. Он сочетал восточный фольклор и современное эстрадное искусство, создав творческий коллектив „Мюзик-холл“. Как певец и композитор, он наставлял многих талантливых молодых исполнителей. Неоценим его вклад в создание заслуженного ансамбля „Ялла“», — отмечается в сообщении.

Брат Батыра Закирова Фаррух Закиров.

В 2021 году отмечался 85-летний юбилей Батыра Закирова. Учреждена национальная премия имени певца, созданы научные и художественные произведения, документальные фильмы и спектакли.

Улица, на которой расположена Государственная консерватория Узбекистана, где учился Батыр Закиров, названа в его честь. При консерватории создан Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова. Новый памятник придал комплексу завершённый вид, отмечается в сообщении.





«Этот мемориал является материальным воплощением памяти о Батыре Закирове. Вместе с тем лучшим памятником этому великому творцу являются все наши реформы и их практические результаты, направленные на развитие культуры и искусства в Новом Узбекистане», — сказал глава государства.

Для углублённого изучения и распространения наследия Батыра Закирова Кабинету министров поручено подготовить постановление, предусматривающее создание в Ташкенте мемориального музея певца, международного конкурса эстрадного искусства имени Батыра Закирова, учреждение государственной стипендии, создание художественного фильма и всесторонняя поддержка деятельности Национального эстрадно-симфонического оркестра.





На церемонии выступили ученики Батыра Закирова, деятели культуры и искусства.