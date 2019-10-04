Эмиратская компания Masdar определена победителем тендера на строительство фотоэлектрической станции в Навои. Это первый в истории Узбекистана открытый тендер по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство (ГЧП) в солнечной энергетике, заявили в Министерстве финансов.

Реализация проекта ГЧП в рамках программы Scaling Solar группы Всемирного банка добавит в энергетический баланс страны 100 МВт энергии. Проект является частью усилий правительства Узбекистана, направленных на производство до 5 ГВт солнечной энергии к 2030 году, для диверсификации энергетического баланса страны.

Masdar Clean Energy (бизнес-подразделение Masdar) вышла с предложением поставлять солнечную энергию по 2,679 цента за 1 кВт⋅ч, что является один из самых низких тарифов на развивающихся рынках, отметили в Минфине. Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров отметил, что цена ожидалась приблизительно на уровне 3,5 цента.

Контракт с компанией из ОАЭ будет заключен в течение месяца, срок строительства электростанции составит 12 месяцев.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев отметил, что в контракте будет прописан гарантированный объем электроэнергии, который обязуется закупать Узбекистан. Он не смог назвать стоимость проекта, заявив, что «это вопрос инвестора».

«Потому что он за свои деньги под свою ответственность и по [установленным] показателям и стандартам качества строит станцию. То есть мы не участвуем в финансировании, поэтому инвестиции — его вопросы. Чем больше он сэкономит на строительстве с учетом того, что он качество обеспечит, тем лучше для него», — отметил он на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

Джамшид Кучкаров сообщил, что, учитывая успешный результат первого тендера, правительство в ближайшее время объявит еще один тендер ГЧП на дополнительные 400 МВт солнечной энергии, за которым последует еще один тендер на 500 МВт.

Другие участники тендера

В предквалификационном отборе участвовали 23 компании из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Южной Африки, России, Испании, Норвегии и Франции, из них отбор прошли 11 компаний.

Тендерные коммерческие предложения представили только 5 компаний: Acwa Power (Саудовская Аравия), Jinko Power и Aljoimah Energy & Water Consortium (КНР/Саудовская Аравия), Masdar (ОАЭ), TBEA Xinjianing Sunoasis (КНР) и Total Eren (Франция).

Acwa Power предложила цену в 2,98 цента за 1 кВт⋅ч, TBEA Xinjianing Sunoasis — 3,586 цента, Jinko Power и Aljoimah Energy & Water Consortium — 3,702 цента и Total Eren — 4,273 цента.