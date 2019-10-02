Азиатский банк развития (АБР) 1 октября одобрил заём в размере 60 млн долларов США для строительства гидроэлектростанций (ГЭС) в Кашкадарьинской области Узбекистане общей мощностью 25 МВт.

Как говорится в сообщении банка, это позволит правительству обеспечить диверсификацию энергетического баланса страны за счет более широкого использования чистых источников энергии и снижения выбросов углерода.

Узбекистан обладает богатыми возобновляемыми энергетическими ресурсами, включая гидроэнергетику. До настоящего времени в стране использовалось только 1,9 ГВт, или 20% имеющегося гидроэнергетического потенциала.

В рамках проекта будут построены по одной ГЭС мощностью 6 МВт в Рабате, 8 МВт — в Чаппасу, и 10 МВт — в Тамшусу и три мини/микроГЭС общей мощностью 1 МВт.

Мини/микро ГЭС обеспечат эффективное использование водных ресурсов, в том числе из вторичной воды из плотин или ирригационных каналов, и могут стать альтернативными источниками электроэнергии в сельских и отдаленных районах, говорится в сообщении.

Проект также поможет правительству сформулировать генеральный план развития гидроэнергетики, который, в свою очередь, определит потенциальные инвестиционные возможности для частного сектора через участие в государственно-частных партнерствах.

Специалист АБР по энергетике в Центральной и Западной Азии Сенг Дак Ким отметил, что в разработке проекта будут учтены международная практика в области экологии и защитных мер, а также меры устойчивости к изменениям климата.

Исполнительным агентством проекта станет компания «Узбекгидроэнерго», координирующей реализацию правительственной инвестиционной программы в 2,6 млрд долларов, направленной на увеличение потенциала гидроэнергетики страны до 1600 МВт к 2030 году. АБР поможет улучшить институциональный потенциал и корпоративное управление «Узбекгидроэнерго» на протяжении всего проекта.

Общая стоимость проекта составляет 75,3 млн долларов, ожидается, что он будет завершен к концу 2023 года.