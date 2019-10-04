Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября провел совещание по вопросам бесперебойного снабжения населения горячей водой и теплом, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании говорилось, что часть действующих котельных и сетей теплоснабжения в стране устарела и изношена. В сферу никогда не привлекались иностранные инвестиции. Годами не проводилась технологическая модернизация, из-за чего расходы отрасли на приобретение энергоресурсов составляют 85% доходов, а потери достигают 35−40%.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость модернизации предприятия отрасли с применением энергоосберегающих и многоцелевых технологий на основе опыта Австрии, Дании, Германии и Финляндии, в том числе закрытой системы теплоснабжения, основанной на принципе циркуляции и повторного использования тепла.





Кадр из сюжета программы «Новости 24».

В Ташкенте перевод теплоснабжения на закрытую систему позволит предотвратить потерю 3 миллионов гигакалорий тепла на сумму 300 млрд сумов и сэкономить 320 миллионов кубометров природного газа (160 млрд сумов) и 85 миллионов киловатт электричества (25 млрд сумов). Время подачи горячей воды (температурой 55 градусов Цельсия) потребителю сократится до 10−20 секунд.

Президент поручил восстановить централизованное теплоснабжение около 5000 домов в 12 городах и перевод их на закрытую систему. В Бухаре и Чирчике такие сети после завершения тендерных торгов должны быть сданы в эксплуатацию уже в следующем году.

Аналогичные проекты в 2020 году намечено реализовать в Андижане, Самарканде и Сергелийском районе Ташкента с использованием кредита Всемирного банка на 140 млн долларов. Сеть теплоснабжения в Мирзо-Улугбекском и Мирабадском районах столицы будет модернизирована за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития на 150 млн долларов.

Намечено привлечь кредит Японского агентства по международному сотрудничеству на 780 млн долларов к проекту внедрения новых технологий в теплоснабжение Бухары, Ферганы, Кувасая, Ургенча и Нукуса. Кроме того, ожидается модернизация Ангренской теплоэлектростанции за счет кредита на 55 млн долларов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность формирования в сфере конкурентной среды через внедрение рыночных механизмов, для чего необходимо свободное тарифообразование. На совещании определены меры по повышению инвестиционной привлекательности сферы и привлечению со следующего года предприятий в систему теплоснабжения Ташкента на основе государственно-частного партнерства.

Для устранения потерь и снижения сверхнормативного потребления должна быть внедрена автоматизированная система учета потребления тепла.





Карта обеспеченности регионов теплоэнергией. Кадр из сюжета программы «Новости 24».

Президент затронул вопрос обеспечения теплом в осенне-зимний период жителей индивидуальных домов, которых в 119 городах и более чем 11 тысячах сел насчитывается почти 6 миллионов. Министерству жилищно-коммунального обслуживания поручено «охватить теплоснабжением все население, не ограничиваясь лишь многоквартирными домами», а также разработать единую государственную политику в этом направлении, говорится в сообщении.

Руководитель страны также высказал рекомендации по совершенствованию структуры Министерства жилищно-коммуникального обслуживания. Для повышения эффективности управления сферой и активного привлечения инвестиций намечено объединить предприятия теплоснабжения в отдельное акционерное общество. Оно наряду с эксплуатацией объектов будет заниматься формированием новых проектов и привлечением средств международных финансовых институтов.

Конечная цель реформ в сфере теплоснабжения — «обеспечение благополучия народа, повышение уровня и качества жизни людей, оправдание их доверия», говорилось на совещании.