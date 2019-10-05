Министерство здравоохранения Узбекистана 4 октября передало на рассмотрение в Кабинет Министров проект закона о внесении дополнений в Уголовный кодекс, усиливающих ответственность за нападение на лиц при исполнении своих служебных обязанностей, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным Минздрава, за 2018−2019 годы совершено более 400 случаев применения силы и нанесения телесных повреждений медицинским работникам.

«На сегодня реальное положение пришло в более плачевное состояние. Дошло до того, что в медицинских учреждениях, особенно в системе оказания экстренной и скорой медицинской помощи, подобные случаи стали встречаться почти каждый день», — говорится в сообщении.

«С принятием проекта закона по отношению к лицам, совершившим подобные нападения, могут применяться меры наказания в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет или лишения свободы от 3 до 5 лет», — отметили в Минздраве.

Напомним, в феврале министерство представило на общественное обсуждение проект поправки в Уголовный кодекс, предлагающей квалифицировать нападение граждан на лиц, исполняющих свои служебные обязанности, как хулиганство. Тогда в ведомстве отметили увеличение числа случаев, когда в ухудшении состояния больного или его смерти обвиняют врача и совершают на него неправомерное нападение.