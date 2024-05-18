Алмазарский районный суд по уголовным делам Ташкента 16 мая вынес приговор в отношении Баходира Султанова, известного по прозвищам «Бохо завхоз» и «Терминатор», и директора автосалона в Навои Ниёза Ибодова. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе столичных судов.

Баходир Султанов. Фото: соцсети.



Обоих мужчин задержали в ноябре-декабре во время масштабных рейдов по выявлению и задержанию представителей «уличных банд» и преступных групп в Ташкенте.

Ниёз Ибодов. Фото: ГУВД Ташкента.



Суд признал их виновными по пункту «а» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) и приговорил Баходира Султанова к 10 годам лишения свободы в специальной колонии и определил его в качестве опасного рецидивиста, а Ниёза Ибодова — к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.





Баходир Султанов (1969 года рождения) ранее был несколько раз судим и вышел на свободу в 2016 году. Ниёз Ибодов (1954) является учредителем (61,2%) и директором автосалона Navoiy Avtosavdo, другими учредителями указаны Сардор Абдикодирович Гаффоров (32,7%) и Лола Джаббаровна Рахимова (6,1%), которая в СМИ называлась супругой Гафура Рахимова.

Согласно материалам, Ниёз Ибодов предположительно обратился к Баходиру Султанову, чтобы его племянник Сардор Гаффоров отказался от своей доли в Navoiy Avtosavdo.

Ниёз Ибодов, Баходир Султанов и другие неизвестные лица в июне 2023 года вступили в преступный сговор, чтобы «решить дело», говорится в документах. Они пригласили Сардора Гаффорова в офис в Алмазарском районе Ташкента и потребовали, чтобы он перевёл свою долю на имя Ибодова за 200 тысяч долларов, пригрозили ему «физическим уничтожением» при невыполнении требования.

Ранее суд приговорил Лутфиллу Умарова, известного как «Зики эски шахар», к 6 годам 2 месяцам лишения свободы по статье о хранении наркотиков.