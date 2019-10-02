Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана опубликовал обращение к правительству с призывом либерализовать цены на зерно, муку и хлеб. «Газета.uz» публикует перевод обращения с небольшими сокращениями.

В последние годы вопрос обеспечения населения доступной мукой и хлебом решался принципами строгого государственного регулирования производства и переработки зерна и его закупки у фермеров по цене более низкой, чем на рынке.

В результате заинтересованность фермеров в повышении урожайности и объемов производства зерна снизилась. Они не были заинтересованы в том, чтобы затраты сельскохозяйственных предприятий на выращивание зерна покрывались за счет льготных государственных кредитов и в получении дополнительного дохода за счет вложения собственных средств.

В то же время большая часть дешевой муки, реализованная по рыночным ценам фактически не достигала соответствующих слоев населения, то есть цель по адресной социальной защите населения не была достигнута. В свою очередь, наблюдаются случаи злоупотребления на зерноперерабатывающих предприятиях и в торговых организациях.

За последние три года, как и все сферы, сельское хозяйство претерпело ряд позитивных изменений. В частности, производство зерна в этом году составило более 7 миллиоов тонн, или в среднем более 65 центнеров с гектара, государственные резервы пополнились дополнительно 532 тысячами тонн зерна.

Благодаря инициативе уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, средняя стоимость 1 тонны зерна составила 1,42 млн сумов за счет установления гарантированной государством закупочной цены зерна в 1,2 млн сумов за тонну и надбавки до 25% в зависимости от урожайности с гектара орошаемой земли. Одним словом, финансовая заинтересованность и производительность фермерских хозяйств выросла, и фермеры впервые в истории увидели плоды своего труда.

Однако в условиях приближения закупочных цен на зерно к рыночным ценам ряд зерновых компаний не в состоянии рассчитаться за зерно, купленное у фермерских хозяйств.

Зерноперерабатывающие предприятия объясняют это тем, что закупают пшеницу по рыночной цене, а стоимость 1 кг пшеничной муки продают по установленной правительством цене — 1400 сумов. Из-за убытков зерновые предприятия не могут своевременно расплатиться с фермерами.

Такая ситуация демонстрирует, что в зерновых компаниях не налажены рыночные механизмы при производстве муки и отсутствует системная цепочка между производителем и потребителем.

По нашему мнению, низкая закупочная стоимость зерна и его продажа по низкой цене не приносят экономических выгод фермерам и зерноперерабатывающим предприятиям. Это не стимулирует их повышать урожайность зерна.

Самое главное — цены на зерно и реализация переработанной продукции не основаны на рыночных механизмах, что не позволяет фермерам быть уверенными в завтрашнем дне.

Мы понимаем, что либерализация цен приведет к значительному росту цен на зерно и муку на рынке, что, в свою очередь, приведет к росту расходов социально уязвимых слоев населения. Поэтому мы считаем, что правительство должно незамедлительно решить эту социальную проблему и принять соответствующие меры.

Для повышения материальной заинтересованности фермеров и дехкан, занимающихся выращиванием зерна, получения соразмерных своему труду доходов и тем самым увеличения объемов производства зерна считаем необходимым: