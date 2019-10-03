Правительство Узбекистана 30 сентября издало постановление о дополнительных мерах по эффективному использованию и развитию туристского потенциала Самаркандской области, сообщило Министерство юстиции.

В соответствии с документом, будут воссозданы сады Амира Темура «Боги Баланд» и «Боги Шамол» путем определения места их дислокации и восстановления их исторического облика.

Намечена реставрация по согласованию с ЮНЕСКО городищ Шероз-кала, Добусия, Кафыр-кала и Афросиаб. На территории археологических памятников будут организованы музеи «под открытым небом» с внедрением электронных систем учета посетителей.

Запланированы воссоздание древних ворот Амира Темура, бани Амира Темура, усыпальницы религиозного деятеля Шейха Наридина Басира, древнего рынка «Афросиаб», восстановление исторического облика (части куполов) комплекса Биби Ханум и другие мероприятия.

Планируется создать интерактивные карты, отражающие информацию о 12 садах Амира Темура, в частности, об их местоположении.

Отныне в период туристского сезона (март-ноябрь) комплекс Регистан в центре Самарканда будет открыт ежедневно с 7:00 до 24:00 часов.

С 1 октября земельные участки в Самарканде, за исключением территорий, включенных в список ЮНЕСКО, предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства гостиниц через онлайн-аукцион на площадке E-IJRO AUKSION.

В ближайшие два года на основных улицах Самарканда будет создана инфраструктура для прогулок и отдыха. По Университетскому бульвару, улицам Ислама Каримова, Алишера Навои и Пушкина построят пешеходные аллеи, а улицу Орзу Махмудова превратят в гастрономическую — на ней появятся точки питания с кухней разных народов, работающие в том числе ночью.

Дополнительно запланированы создание Туристского центра на базе территории завода «Алпомыш» (бывший «Красный двигатель») с современной индустрией отдыха и развлечений. Проект также должен быть согласован с ЮНЕСКО. Намечено развитие территории, прилегающей к комплексу Имама Аль-Бухари.

Постановлением предусмотрена реконструкция в 2020—2022 годах автодорог и строительство пешеходных улиц по туристским маршрутам Самарканда.

Режим работы в объектах культурного наследия и архитектурных памятниках Самарканда будет пересмотрен — они будут открыты до 22:00.

Для граждан Узбекистана в несезонный период (с 20 ноября по 20 февраля) планируется ввести скидки на входные билеты на объекты туризма.

Среди других запланированных мероприятий — улучшение качества мобильной связи, передача остановок общественного транспорта частникам, создание специализированных пунктов общепита, работающих в ночное время, развитие агро-, эко- экстремального и горного туризма и другие.

Для реализации инвестиционных проектов по развитию сферы туризма в области намечено привлечь кредитные линии международных финансовых институтов в размере до 100 млн долларов.