Узбекистан в скором времени ожидает продвижение в процессе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил журналистам первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев.

Напомним, процесс вступления республики в ВТО стартовал в июле, когда Узбекистан передал ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на присоединение к организации.

«Переговорный процесс в целом идет плодотворно, и мы надеемся, что в скором времени будут достаточные подвижки в этом плане», — заявил Садык Сафаев.

Первый замглавы Сената сообщил, что в переговорном процессе техническую помощь оказывают эксперты из зарубежных стран, но основная работа проводится специалистами Узбекистана.

«Для нас Всемирная торговая организация — структура, которая позволяет нам присоединиться к правовым инструментам зашиты наших торговых интересов. Сейчас мы беззащитны», — добавил Садык Сафаев.