МВД Узбекистана прокомментировало сообщения в социальных сетях о гибели в ДТП в Ферганской области двух руководителей школ, вызванных ночью на селекторное совещание хокима области.

По данным УВД Ферганской области, 29 сентября примерно в 20:45 действительно произошла авария автомобиля, в котором находились заместители директоров трех разных школ и сторож отдела народного образования Дангаринского района.

Автомобиль Nexia под управлением замдиректора школы №25 М. Д., направлявшийся в сторону Коканда, столкнулся с бетонным ограждением посередине дороги, после чего въехал на это ограждение и врезался в столб освещения. Из-за аварии автомобиль, в котором было установлено газобаллонное оборудование, загорелся.

В результате происшествия на месте погибли водитель и заместитель директора школы №26 (У. Ш.), сидевший на переднем сиденье. Другие пассажиры — замдиректора школы №38 Т. Л. и сторож райОНО М. Б. получили ранения и после оказания скорой медицинской помощи были госпитализированы.

В МВД опровергли информацию о том, что сотрудники народного образования направлялись на ночное совещание в хокимият области. В этот день в хокимияте не созывалось собрание, они ехали в Коканд по личным делам, говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.