Салат «Зелёная богиня» с авокадо
Лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.
Боул с гречкой
Здоровое и сбалансированное блюдо, идеально подходящее для завтрака, обеда или ужина
Салат с креветками
Простой и освежающий салат из свежих овощей с креветками.
Соус гуакамоле
Гуакамоле — это тонкий вкус авокадо, кислинка лимона и лёгкая острота.
Веганские сендвичи с нутом и авокадо
Между кусочками хлеба — начинка с мякотью авокадо, свежей зеленью и приятной цитрусовой ноткой.
Салат с копчёным лососем и авокадо
Полезный и простой в приготовлении салат.
Брускетты с авокадо
Рецепт закуски из итальянской кухни.
Суши торт
Если на скручивание роллов нет времени, предлагаем простой рецепт быстрых роллов «Филадельфия».
Боул с сёмгой
Боул со смесью риса, свежей, запечённой или жареной рыбой и овощами — решение для тех, кто любит сбалансированные и разнообразные блюда.