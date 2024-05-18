Салат «Зелёная богиня» с авокадо





Лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.

Боул с гречкой

Здоровое и сбалансированное блюдо, идеально подходящее для завтрака, обеда или ужина

Салат с креветками





Простой и освежающий салат из свежих овощей с креветками.

Соус гуакамоле





Гуакамоле — это тонкий вкус авокадо, кислинка лимона и лёгкая острота.

Веганские сендвичи с нутом и авокадо





Между кусочками хлеба — начинка с мякотью авокадо, свежей зеленью и приятной цитрусовой ноткой.

Салат с копчёным лососем и авокадо





Полезный и простой в приготовлении салат.

Брускетты с авокадо





Рецепт закуски из итальянской кухни.

Суши торт





Если на скручивание роллов нет времени, предлагаем простой рецепт быстрых роллов «Филадельфия».

Боул с сёмгой





Боул со смесью риса, свежей, запечённой или жареной рыбой и овощами — решение для тех, кто любит сбалансированные и разнообразные блюда.