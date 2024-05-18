Салат «Зелёная богиня» с авокадо

еда, зира

Лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.

Боул с гречкой

еда, зира

Здоровое и сбалансированное блюдо, идеально подходящее для завтрака, обеда или ужина

Салат с креветками

еда, зира

Простой и освежающий салат из свежих овощей с креветками.

Соус гуакамоле

еда, зира

Гуакамоле — это тонкий вкус авокадо, кислинка лимона и лёгкая острота.

Веганские сендвичи с нутом и авокадо

еда, зира

Между кусочками хлеба — начинка с мякотью авокадо, свежей зеленью и приятной цитрусовой ноткой.

Салат с копчёным лососем и авокадо

еда, зира

Полезный и простой в приготовлении салат.

Брускетты с авокадо

еда, зира

Рецепт закуски из итальянской кухни.

Суши торт

еда, зира

Если на скручивание роллов нет времени, предлагаем простой рецепт быстрых роллов «Филадельфия».

Боул с сёмгой

еда, зира

Боул со смесью риса, свежей, запечённой или жареной рыбой и овощами — решение для тех, кто любит сбалансированные и разнообразные блюда.