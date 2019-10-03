Министерство внутренних дел Узбекистана опровергло планы по отправке на сбор хлопка слушателей первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников.

На распространенной в социальных сетях видеозаписи видны десятки молодых сотрудников в форме — слушатели учебного центра, которые выкрикивают: «Мы не поедем на хлопок!»

Видео

Смотреть на Mover.uz

Голос за кадром сообщает, что сотрудников отправили на месячный курс первоначальной подготовки, но хотят принудительно отправить на сбор хлопка на два месяца. Отмечается также, что на питание из их зарплат удержали 800 тысяч сумов, «а у всех есть семьи».

МВД сообщает, что видеозапись была сделана слушателями учебного центра, которые посещают месячный учебный сбор, начатый 11 сентября.

«Поручения о привлечении слушателей этих краткосрочных курсов к сбору хлопка не было. На сегодняшний день все запланированные учебные занятия продолжаются. Они продлятся до 11 октября, после чего слушатели возвратятся на свои служебные места в соответствующих областях», — заявляет МВД.

Министерство уточняет, что на кадрах видно, что «слушатели находятся в учебном заведении, а не на сборе хлопка». Легко заметить, отмечает МВД, что «запись была сделана преднамеренно, основываясь на необоснованных заявлениях, чтобы дискредитировать органы внутренних дел и нанести ущерб репутации сотрудников».

По данным фактам в учебных центрах ведется внутреннее расследование, сообщает МВД.

«Сотрудники правоохранительных органов обязаны в любой ситуации оставаться верными своей клятве и, прежде всего, служить народу», — говорится в сообщении.

В то же время в заявлении отмечается, что «сотрудники правоохранительных органов, помимо прочего, на основе положения и приказов поддерживают общественный порядок во время сбора урожая хлопка, предотвращают случаи потерь и разграбления, обеспечивают безопасность во время транспортировки собранного хлопка и на других общественных мероприятиях».