В Узбекистане прорабатывается вопрос о вступлении страны в Евразийский экономический союз. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, выступая в Законодательной палате Олий Мажлиса республики в ходе своего трехдневного визита в Ташкент.

«Мы знаем, что президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу. Если произойдет, то, конечно, это будет огромным, огромным делом, поскольку интеграционное экономическое объединение соответствует международной мировой практике», — считает глава Совфеда.

По мнению Валентины Матвиенко, «сегодня ни одна страна, даже самая могучая, учитывая процессы глобализации в мировой экономике, не может быть конкурентоспособна» так, как может быть конкурентоспособна в интеграционном объединении.

«Поэтому это мудрое решение, принятое президентом. Я надеюсь, процесс не затянется, и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи, что откроет новые возможности для двустороннего взаимодействия, потому что будут устранены определенные барьеры, преграды, которые еще пока существуют в наших межгосударственных отношениях», — заключила глава Совфеда.

В середине лета о перспективах вступления Узбекистана в ЕАЭС высказывался президент Шавкат Мирзиёев.

«Наши соседи ушли далеко вперед. Скоро они перейдут на маркировку продукции. Мы проиграем с нашими товарами на этом рынке», — говорил руководитель страны.

После вступления в ЕАЭС Узбекистану придется открыть границы, но узбекские предприятия могут закрыться, не успев адаптироваться к требованиям союза, отмечал Шавкат Мирзиёев.