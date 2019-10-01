Комиссия Сената Олий Мажлиса по регламенту и этике на расширенном заседании 30 сентября рассмотрела вопрос о сенаторской деятельности хокима Ферганской области, сенатора Шухрата Ганиева. На встрече присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

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Заседание было созвано в связи с обнародованием BBС и «Озодлик» аудиозаписи, на которой Шухрат Ганиев резко высказывается о ношении мужчинами бород и женщинами платков и угрожает, что «засунет платок в рот» чиновникам, если увидит на их собраниях женщин в платках и хиджабах, а люди с бородами попадут в тюрьму. При этом он ссылается на исполнение некоего решения.





Председатель Сената Танзила Нарбаева на заседании заявила, что новости о словах хокима «взорвали интернет».

«Одним словом, кажется, что в интернет-сообществе не осталось ни одного человека, который не высказался бы на эту тему. Потому что на всех сайтах люди начали выражать свое мнение, стоит отметить, что все мнения носили негативных характер — мы не прочли ни одного положительного комментария. Можно сказать, что новость взорвала интернет», — сказала Танзила Нарбаева.

Во время ее речи хоким встал со стула, однако глава Сената попросила его сесть обратно. Во время ее выступления Шухрат Ганиев делал пометки в блокноте.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что «резкие и очень грубые» высказывания главы Ферганской области о ношении женщинами платков абсолютно противоречат этике сенатора.

Перед вынесением предупреждения на встрече традиционно обсудили достижения и реформы в Узбекистане, которые «коснулись каждого». Реформы, в первую очередь, помимо сохранения национальных ценностей способствуют их развитию, сказала она.

Танзила Нарбаева отметила Международный фестиваль народно-прикладного искусства в Коканде, где женщины Узбекистана выступили в национальных платьях и платках.

«Но это не значит, что мы должны выходить за рамки, говорить, что он руководитель, и нарушать правила приличия, оскорблять подопечных, жить с мировоззрением „я могу поступать так, как захочу“ — это абсолютно неправильно», — сказала она.

Сенатор Максуда Ворисова считает, что хоким области как руководитель должен был знать, как воспримут его слова люди, и думать, прежде чем говорить.

«Что касается платков, то платок на протяжении долгих лет является одним из элементов одежды наших женщин… Я как сенатор прошу принять меры в отношении Шухрата Ганиева, чье выступление вызвало гнев населения», — заявила она.

Гавхар Алимова.

Сенатор Гавхар Алимова сказала, что слова Шухрата Ганиева «бросили ее в дрожь». «Оценка развития общества, в первую очередь, определяется его отношением к женщине. В наше время такие взгляды негативно сказываются на молодежи и женщинах. Как руководитель и активист области я порицаю это», — сказала представитель Сената.

Председатель Комиссии по регламенту и этике Сената Икболжон Мирзаалиев заявил, что впервые за долгие годы рассматривается вопрос относительно чиновника высокого ранга.

Икболжон Мирзаалиев.

«Раньше были обращения из регионов. Мы выезжали на место и быстро разрешали ситуацию. Сегодняшнее собрание можно назвать сигналом предупреждения. В целом в этой системе мы часто слышим о таких собраниях с нецензурными словами, бранью — это касается не только Шухрата Ганиева. В этом смысле на это можно смотреть как на болезнь, пустившую глубокие корни. Конечно, человек сгоряча может уйти в сторону от своих мыслей. Человек, который занимает должность хокима, является председателем Кенгаша народных депутатов, сенатором никогда не должен забывать, что его слова могут истолковать как слова представителя Сената или представителя народа, который оскорбляет народ», — подчеркнул он.

По его словам, члены комиссии обратились к нему с предложением принять меры в отношении Шухрата Ганиева, чтобы это «стало примером для других, чтобы они открыли глаза».

Шухрат Ганиев назвал обсуждение его слов в социальных сетях «правильным».

«Должен открыто сказать, что я достоин любого наказания. Потому что своевременное признание вины определяет путь для правильных выводов в будущем. Конечно, мои родители, старшее поколение носят национальную одежду. Я сам дома ношу национальную одежду. Что могу сказать… В тот день… то, что вышел из себя и не мог контролировать свои эмоции — это только моя вина. Я виновен. Если дадите шанс, то буду только трудиться», — заявил хоким.

Глава областной администрации попросил прощения «у руководителя страны, президента, который оказал большое доверие».

«Уважаемые сенаторы, прошу у вас прошения. Если дадите шанс, то сделаю выводы. Но я виновен, признаю свою вину. Конечно, никому такие полномочия не давали…Я достоин любого наказания. Тысячекратно извиняюсь», — сказал хоким.





Танзила Нарбаева отметила, что времена изменились. «Раньше, 25 лет назад такие подходы, такая грубость, приказы. Взгляды „Я сказал — все исполняют, у других нет голоса“ остались в прошлом. Узбекистан перешел на новый этап развития, где должны уважать права и свободы человека, его личность. Для реализации реформ на практике у людей должно быть хорошее настроение, которое может быть в том случае, если не будут топтать честь человека. В нашей Конституции указана неприкосновенность прав и свобод человека. Без решения суда никто не имеет права ограничивать их», — напомнила она.

Председатель Сената указала, что депутат, сенатор должен строго соблюдать общепринятые принципы нравственно-этического поведения в обществе, уважать права, честь, достоинство или деловую репутацию граждан, должностных лиц, а также воздерживаться от действий, порочащих звание депутата и наносящих ущерб авторитету Сената, интересам государства в целом.

«Это не только минус Шухрату Мадаминовичу, но и всему хокимияту. Это бросает тень на весь корпус сенаторов. В целом он считается одним из руководителей государства, эта новость идет в мир, что наносит ущерб престижу страны», — считает она.

Глава верхней палаты парламента предложила Комиссии по регламенту и этике вынести строгое предупреждение сенатору Шухрату Ганиеву и дать испытательный срок в 3 месяца.

«Строгое предупреждение. Поскольку из этого строго предупреждения он должен сделать соответствующие выводы и чтобы это не повторилось в будущем. Он сам сейчас сказал: „У нас в семье не было такого воспитания. Мы выросли, надевая национальную одежду“. Нужно сделать выводы, не забывая об этих вещах. Также дадим трехмесячный испытательный срок. Я бы предложила это. Если сенаторы, члены комиссии одобрят, то придем к такому решению. Что скажете? Одобряете? Тогда строгое предупреждение и трехмесячный срок», — заключила она.

В тот же день вечером президент заявил, что «никто никогда не будет против платков в Узбекистане».