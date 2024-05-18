В январе-марте 2024 года объем продаж автомобильных номеров на товарно-сырьевой бирже увеличился более чем втрое — до 212,2 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

За этот период реализовано 52,6 тысячи номерных знаков, что в 3,2 раза больше, чем в первый квартал прошлого года.

По данным Spot, самый дорогой «красивый» автономер был продан юридическому лицу из Ташкента за 517,14 млн сумов. По сравнению со стартовой стоимостью цена номерного знака выросла на 66,6%.

На втором месте — автомобильный номер, купленный юрлицом за 337,62 млн сумов. В топ-5 дорогих также попали автономера стоимостью 334,9 и 315,8 млн сумов, которые приобрели физические лица.

В 2023 году на товарно-сырьевой бирже продано 87 тысячи автономеров на 396,1 млрд сумов. Самый дорогой «красивый» автономер продали юрлицу за 450 млн сумов, что немного превысило рекорд, установленный в 2021 году.