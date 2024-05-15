Двухэтажный жилой дом обрушился в Пастдаргомском районе Самаркандской области из-за нарушения правил рытья котлована для нового нежилого объекта по соседству. Об этом сообщило Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана, комментируя появившееся в социальных сетях видео.

Сообщается, что инцидент произошёл в махалле «Самарканд» на улице Самарканд В хокимияте районе сообщили об отсутствии пострадавших.

Фото: Kun.uz.

Kun.uz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры сообщает, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 173 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба.

Фото: Kun.uz.

15 мая владелец обрушившегося дома Хасан Муродуллаев обратился с заявлением в правоохранительные органы, в котором написал, что его сосед Тохиржон Бегматов рыл котлован для строительства магазина, несмотря на многократное требование прекратить работы из-за опасений обрушения дома.

Его требования игнорировались, и 14 мая около 19:45 здание обвалилось. Владелец оценил нанесённый ему ущерб в 300 тысяч долларов США.