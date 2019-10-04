Министерство дошкольного образования Узбекистана в пятницу презентовало 16 переоборудованных автобусов, две модели стоянок с игровыми площадками и две модульные дошкольные образовательные организации. Они предназначены для удаленных сельских местностей, горных районов и труднодоступных населенных пунктов, в которых постройка обычной ДОО невозможна.

«Создание мобильных и модульных ДОО — важный шаг, вызванный острой нехваткой дошкольных организаций в регионах. За два года существования Министерства дошкольного образования были открыты 120 новых государственных ДОО по всей республике, однако этого недостаточно. Если в Ташкенте мы достигли охвата дошкольным образованием 80,6%, то за пределами столицы и крупных городов показатели намного ниже. Есть районы, где процент детей, не посещающих ДОО, составляет 90%», — сказала глава МДО Агриппина Шин.

Она отметила, что «строительство — долгий и затратный процесс», а в некоторых местностях «пока невозможный ввиду проблем с электричеством и канализацией, а также отсутствия достаточного количества детей».

Министр добавила, что альтернативные формы дошкольного образования отличаются меньшими затратами и рекордными короткими сроками внедрения. «Вместо строительства одной обычной ДОО мы можем установить семь модульных ДОО или запустить семь автобусов, обеспечив дошкольным образованием детей в нескольких регионах», — подчеркнула она.

Мобильные ДОО «Аклвой» (Aqlvoy) на базе автобусов Isuzu HC 40 будут курсировать по установленному маршруту. Для контроля маршрута и времени в каждой локации их оснастят GPS-трекерами. Переоборудованием автобусов, обучением водителей, изготовлением мебели и принадлежностями для детских площадок занимались специалисты «Узавтосаноат».

Проект включает 44 локации по стране с общим охватом в 2000 детей. Длительность пребывания в мобильных группах не превысит трех часов, а максимальная численность составит 16 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Образовательно-воспитательный процесс будет идти в две смены без обязательной организации питания, но с возможностью разогрева легкого перекуса. Большую часть занятий планируется проводить на открытом воздухе. «Для этого в каждой точке маршрута оборудована стоянка с навесом, ограждениями, скамейками, горкой, качелями, игровым домиком и песочницей», — отметили в ведомстве.

Министерство также представило образцы модульных дошкольных организаций — с группами полного и кратковременного пребывания. Каждая конструкция состоит из четырех соединенных между собой морских контейнеров. Основное пространство отведено под обучающе-игровую зону с детской мебелью, игрушками и учебными материалами. Для групп полного дня предусмотрены разборные кровати. Монтаж модульной ДОО занимает два месяца, кроме того, они вариативны: можно легко увеличить площадь за счет дополнительных блоков или разобрать и перевезти конструкцию на новое место.

По словам начальника Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Шахнозы Мирзиёевой, модульные и мобильные ДОО не зависят от инфраструктуры, так как оборудованы санузлами, подачей горячей и холодной воды, кухней для разогрева готовой еды, кондиционерами, а в автобусах установлены солнечные батареи.

В ведомстве подчеркнули, что при строительстве мобильных и модульных ДОО использованы жаропрочные, огнеупорные и безвредные для здоровья материалы.

Напомним, МДО представило проект по созданию мобильных дошкольных образовательных групп в июле. Для реализации пилотного этапа проекта определили 42 площадки в 14 районах.

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