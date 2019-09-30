Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник отреагировал на продолжающуюся дискуссию вокруг темы ношения платков женщинами.

Выступая на церемонии вручения наград тренерам и боксерам, успешно выступившим на недавнем чемпионате мира в Екатеринбурге, глава государства показал осведомленность обсуждениями в интернете, вызванные некорректными высказываниями хокима Ферганской области и сенатора Шухрата Ганиева.

«В социальных сетях поднимается много вопросов, — сказал он, обращаясь к матери спортсмена Миразизбека Мирзахалилова, на которой был платок. — Как узбекской женщине идут платки, как ей идет узбекская одежда!»

«Ваш образ для меня — образ священной узбекской матери. Никто и никогда в Узбекистане не будет против того, чтобы наши добрые матери, сестры так одевались», — заявил президент.

«Мы все восхищаемся, глядя на одежду наших покойных бабушек, наших здравствующих матерей. Я тоже счастлив оттого, что искренне говорю с вами, воспитавшей такого сына. Вы — счастливая мать, я — счастливый президент, благодаря вам», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Последние дни в интернете обсуждается аудиозапись, на которой хоким Ферганской области выступает против ношения мужчинами «несуразных» бород, ношения женщинами платков и совершения намаза на рабочих местах, угрожая арестом тем, кто не подчинится этому.

В выступлении Шухрат Ганиев говорит о выявлении «851 женщины, которая следует культуре ношения платка, хиджаба, с ними проведены профилактические беседы». «Удалось добиться изменения внешности и культуры одежды у 300 женщин», — добавляет он.

Глава областной администрации также выражает недовольство тем, что журналистка областного телевидения вышла в аэропорт на встречу со специальным докладчиком ООН по независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяном в платке и цветном платье.

В понедельник в Сенате Олий Мажлиса состоялось заседание Комиссии по регламенту и этике, на котором члены комиссии раскритиковали действия Шухрата Ганиева. По предложению главы Сената Танзилы Нарбаевой комиссия вынесла ему строгое предупреждение и дала трехмесячный испытательный срок.

«Шухрат Ганиев использовал фразы, ущемляющие законные права и интересы граждан, унижающие их честь и достоинство, что вызвало справедливую отрицательную реакцию населения в социальных сетях, — сказала на заседании сенатор Максуда Варисова (цитата по УзА). — Я как сенатор строго осуждаю такие действия. Ведь когда речь идет о платке, надо понимать, что наши матери, дочери и невестки всегда носили платок. В пору, когда в стране обеспечиваются права и свободы человека, такие слова не поддаются никаким оправданиям».

Сенатор сенатор Гавхар Алимова сказала, что также потрясена словами хокима. «Я никак не могу оправдать действия сенатора, который сказал такие слова», — отметила она.

Сам Шухрат Ганиев на заседании сказал: «Я признаю свою вину. Мои родители, сестры и дети также ходят в национальных костюмах. Я тоже хожу дома в национальной одежде. Признаю, что на заседании я вышел за рамки дозволенного. Если позволите, сделаю правильные выводы и буду добросовестно трудиться».