Новую тепловую электростанцию мощностью 1300 МВт и стоимостью в 1,1 млрд долларов планируется построить по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) в Сырдарьинской области. Запуск ТЭС запланирован в 2022 году.

Консультационные услуги в реализации проекта окажет Международная финансовая корпорация. Соглашение об этом между МФК, Агентством по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Узбекистана и Министерством энергетики было подписано в Ташкенте 1 октября.

В качестве транзакционного советника МФК окажет правительству консультационные услуги по вопросам структурирования и конкурсных торгов по проекту ГЧП. Частный инвестор будет определен в процессе конкурсных торгов, которые проведут «в соответствии с передовой практикой». Тендер планируется запустить в январе 2020 года и определить победителя в конце этого же года.

«Успешная реализация проекта ГЧП повысит стабильность электроснабжения и позволит более эффективно использовать природный газ», — подчеркнул глава Агентства по развитию ГЧП Голиб Холжигитов.

Он отметил, что «конкурентный тендер обеспечит стандарты прозрачности, которые должны повысить уверенность инвесторов и послужат успешной реализации проектов ГЧП в различных секторах экономики в ближайшие годы».

«Узбекистан, как и многие страны с развивающейся экономикой, имеет ограниченный объем средств, которые он может потратить на столь необходимые инфраструктурные проекты, — сказала региональный директор МФК по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер. — Привлекая капитал и опыт частного сектора, страна может стимулировать развитие крупных инфраструктурных проектов, что послужит улучшению бизнес-среды и повышению качества жизни населения».