Политика

Площадь Бухары планируется расширить на 3831 га. В городе построят массив «Новый Узбекистан» на 7000 квартир и парк с «не очень высокой стелой», макетами исторических памятников, цифровой панорамой и другими объектами. Концепцию развития города до 2045 года представили президенту.

Президент Узбекистана подписал закон «О конфликте интересов», одобренный Сенатом больше года назад, с некоторыми поправками. Он вступит в силу через полгода. На кого распространяется закон, какую ответственность предусматривает, какие обязанности устанавливает для госслужащих — в нашем обзоре.

Президент Узбекистана провёл диалог с предпринимателями туристической отрасли. Шавкат Мирзиёев дал указания по финансовой поддержке туроператоров, продлению срока возврата НДС в виде субсидии, введению отдельного визового режима для туристов пенсионного возраста и обсудил другие вопросы.

Глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов покидает свой пост. Ожидается, что его назначат директором Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Постоянным координатором ООН в Узбекистане назначена Сабине Махл, она начала работу на этом посту с 1 июня. До этого назначения занимала должность постпреда ООН в Грузии с 2019 года, руководила офисами «ООН-Женщины» в Индонезии, Палестине и Кыргызстане, а также работала в ОБСЕ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала обсудили практические меры по вступлению страны в ВТО.

Генеральная ассамблея ООН одобрила инициированную Узбекистаном резолюцию «Готовность стран Центральной Азии выступать единым фронтом и сотрудничать для эффективного решения и устранения проблем, связанных с наркотиками».

Экономика

Первый реактор малой атомной электростанции в Узбекистане планируется запустить во второй половине 2029 года, сообщили Spot в Агентстве по атомной энергии. Стоимость проекта является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, заявили в агентстве.

В аэропорту Бухары первоначально планировалось построить новый терминал. Но впоследствии было решено построить новый аэропорт в Бухарском районе за 226 млн долларов. Президент Узбекистана отметил, что действующая воздушная гавань «не соответствует планам по удвоению туристического потока».

В Узбекистане планируется создать зону полётов на воздушных шарах по примеру турецкой Каппадокии. Президент отметил возможность организации прыжков с парашютом в аэропорту Муйнака. Руководителям Минэкологии, Минтранса и Минобороны поручено принять программу по развитию экстремального туризма.

В рамках визита в Бухарскую область президент Узбекистана осмотрел дорогу, отремонтированную по новому проекту. Она покрыта асфальтобетоном нового типа c более качественными характеристиками, которые должны прослужить до 20 лет. Шавкат Мирзиёев поручил масштабировать проект.

Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка создаётся при Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Она будет контролировать производство и продажу этилового спирта, алкоголя и табачных изделий. В сферу введут дополнительные требования.

Товарооборот Узбекистана и Европейского союза в 2023 году вырос на 11% и достиг 5,13 млрд евро. Посол Евросоюза Шарлотта Адриан подчеркнула, что ЕС продолжит поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Общество

Первый Международный конгресс детской онкологии и гематологии «Доказательства к действию» собрал около 300 участников. Выступая на форуме, первая леди Зироат Мирзиёева заявила: «Мы обязаны использовать все возможности, чтобы дети были здоровы и вели полноценную жизнь в будущем».

Девятиклассник на Nexia на высокой скорости сбил шестилетнюю девочку в Ургутском районе Самаркандской области. Она скончалась в больнице.

В Учтепинском районе Ташкента правоохранители пресекли случаи посредничества в незаконной отправке граждан Узбекистана в США. Один из задержанных требовал за свои услуги 42 тысячи долларов, другой — 17 тысяч долларов.

Жители улицы Байсун в Ташкенте тревожатся за свою безопасность. После ремонта дороги узкая улица превратилась в трассу, по которой на большой скорости несутся автомобили, грузовики и автобусы. Тротуаров здесь нет, поэтому люди вынуждены ходить по обочине. В ситуации на месте разбиралась «Газета.uz».

Блогер Мурод Махсудов приговорён к 7,5 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в клевете, вымогательстве и хищении путём присвоения или растраты).

Спорт

Государственная академия спорта Узбекистана образована на базе Института высшего спортивного мастерства. Начиная с 2025/2026 учебного года академия будет готовить студентов как спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров, специалистов в области спортивного права и психологии.

Мир

За два года войны в Украине были повреждены или разрушены около 210 тысяч различных зданий, включая более 900 школ, больниц и церквей, показал анализ New York Times. Больше всего от военных действий пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Ирпень, Рубежное и Марьинка.

Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище мигрантам, которые незаконно пересекли границу из Мексики. Эти меры облегчат их депортацию, заявили в Белом доме. Запрет будет действовать в периоды перегрузки на южной границе США.

В Индии подвели итоги парламентских выборов, которые стали крупнейшими в мире. Нарендра Моди займёт пост премьер-министра в третий раз, но его партия потеряла абсолютное большинство и теперь вынуждена формировать коалиционное правительство.

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