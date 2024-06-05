Товарооборот Узбекистана и Европейского союза в 2023 году вырос на 11% и достиг 5,13 млрд евро. В частности, экспорт из ЕС в Узбекистан составил 4,35 млрд евро, импорт из Узбекистана в ЕС — 780 млн евро.

Эти цифры сообщила посол Евросоюза в Узбекистане Шарлотта Адриан, выступая 5 июня на вечере, посвящённом дипломатическим и экономическим отношениям между страной и ЕС. Мероприятие, проведённое делегацией и Европейско-узбекской ассоциацией по экономическому сотрудничеству EUROUZ, собрало членов организации, представителей дипломатических миссий ЕС и государственного и частного сектора Узбекистана.

Посол также напомнила, что экспорт ЕС в Узбекистан в 2022 году достиг 3,77 млрд евро, продемонстрировав рост на 63,9%, а импорт из Узбекистана в ЕС — 845 млн евро (рост на 77,1%), общий рост товарооборота в тот год превысил 70%.

«За этими цифрами стоят истории о том, как наш бизнес принял смелые решения инвестировать в Узбекистан», — подчеркнула глава дипломатической миссии.

В этом году Узбекистан и Евросоюз отмечают 30-летние дипломатических отношений. Комментируя это, Шарлотта Адриан отметила, что ЕС поддерживает «амбициозный путь реформ, на который вступил Узбекистан».

«Мы продолжим оказывать помощь Узбекистану, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, одним из которых является GSP+, продолжим поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию или EPCA (Европейскую нефтехимическую ассоциацию — ред.), что откроет новую главу нашего партнёрства», — заявила посол ЕС.

«Следование по пути реформ приведёт к созданию равных условий и, мы надеемся, побудит больше европейских компаний обратить внимание на Узбекистан», — подчеркнула Шарлотта Адриан.

Ойбек Шайхов и Луи Скайнер.

Генеральный секретарь EUROUZ Ойбек Шайхов и член совета директоров Луи Скайнер подчеркнули важность создания платформы для эффективного диалога между иностранными инвесторами, представителями местного бизнеса и правительством Узбекистана для преобразования большего числа возможностей в реальные инвестиции и для улучшения сотрудничества с европейскими странами. Они также отметили роль, которую играет EUROUZ в этом процессе.

Напомним, EUROUZ — это европейская торговая палата в Узбекистане, оказывающая поддержку своим членам для определения их целевого рынка, установления деловых связей и обеспечения диалога между государством и бизнесом. Она базируется в Брюсселе, а в декабре 2023 года презентовала филиал в Ташкенте.