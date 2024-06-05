Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня провёл совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов.

Исходя из озвученных проблем и предложений со стороны предпринимателей, глава государства дал следующие указания:

  • продление срока возврата НДС в качестве субсидии туроператорам, оказавшим услуги иностранным туристам, и чёткое определение порядка его применения;
  • налаживание предэкспортного финансирования для оборотных средств туристических компаний;
  • продление срока освобождения от таможенной пошлины и утилизационного сбора на импорт новых автобусов и микроавтобусов, предназначенных для туристов, соответствующих требованиям экологического класса «Евро-5» и выше;
  • покрытие 50% стоимости аренды павильона на международных выставках туристическим компаниям, созданным за последние 3 года;
  • покрытие 50% расходов ремесленников, участвующих в международных фестивалях, на аренду павильона, перевозку багажа и покупку авиабилетов.

Кроме того, на совещании обсуждалась финансовая поддержка и расширение экономических возможностей поставщиков туристических услуг, предварительное уведомление туроператоров об изменении цен на объекты культурного наследия и железнодорожные билеты, обучение менеджеров гостиниц и расширение спектра субсидий на строительство гостиниц, введение отдельного визового режима для туристов пенсионного возраста. Были подняты вопросы о реставрации домов и музеев исторических деятелей.

Предприниматели также предложили кардинально снизить тарифы на сопровождение дорожно-патрульной службы при поездках школьников и студентов на автобусе из одного региона в другой, ежегодно направлять не менее 20 менеджеров среднего звена за границу на краткосрочное обучение, ввести с нового учебного года «дуальное образование» в вузах и техникумах в сфере туризма, предоставить субсидии, в том числе 3−4-этажным гостиницам, выделять субсидии в зависимости от количества семейных номеров на создание в 22 районах малых гостиниц, где сейчас их нет.

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Президент поручил руководителям министерств и ведомств изучить эти предложения и принять необходимые меры.

Бизнес также выдвинул инициативы по разработке порядка пребывания туристов пенсионного возраста из зарубежных стран в Узбекистане без визы сроком до шести месяцев, введению 50-процентной скидки по налогу на прибыль и возмещению половины суммы НДС для организаторов трёхдневного делового мероприятия с участием не менее 100 иностранных участников, развитию детских лагерей на основе государственно-частного партнерства.

Шавкат Мирзиёев поручил подготовить конкретные меры по этим предложениям.

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Глава предложил создать общественный совет по развитию туризма.

Ответственные лица представили планы работ по привлечению 11 миллионов иностранных туристов в 2024 году и увеличению экспорта туризма до 2,5 млрд долларов.