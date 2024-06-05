Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре, СГБ и МВД задержали в Учтепинском районе Ташкента граждан, которые обещали отправить местных жителей в США. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В частности, Г. А. пообещал предоставить визовые документы трём гражданам и отправить их на работу в США через своих знакомых. За свои услуги он потребовал 42 тысячи долларов. При получении аванса в размере 28,8 тысячи долларов он был задержан.

В другом случае, Ф. А. пообещал М. Я. при помощи знакомых отправить его в США и помочь с оформлением визовых документов. При получении 17 тысяч долларов в обмен на получение визы он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В конце ноября 2023 года посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

В начале июня нынешнего года президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает предоставлять убежище мигрантам, нелегальным образом пересёкшим границу Соединённых Штатов с Мексикой. Эти меры облегчат высылку тех, у кого нет законных оснований для пребывания в США, отметили в пресс-службе Белого дома. Запрет будет действовать в периоды перегрузки на южной границе США.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.