Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июня подписал закон «О конфликте интересов». Документ был одобрен Сенатом больше года назад — 1 июня 2023 года, Законодательная палата приняла его ещё 25 октября 2022 года.

Закон сфокусирован на механизмах предотвращения и регулировании конфликтов интересов, связанных с деятельностью государственных органов и работников госорганизаций.

Действие документа распространяется на госорганы и госучреждения, государственные унитарные предприятия, государственные целевые фонды, а также АО с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50% и более. В отношении юридических лиц с госдолей 50% и более закон распространяется только в сфере госзакупок.

Документ даёт определения понятий «конфликт интересов», «связанные лица», «личная заинтересованность», «близкие родственники». Конфликт интересов определён как ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных или служебных обязанностей и при которой возникает (реальный конфликт интересов) либо может возникнуть (потенциальный конфликт интересов) противоречие между личной заинтересованностью и правами, законными интересами граждан, организаций, общества или государства.

Близкие родственники в контексте закона — родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов.

Связанными лицами сотрудника госоргана или иной организации признаются его близкие родственники, юридическое лицо, акциями или долями уставного фонда (уставного капитала) которого владеют сотрудник и (или) его близкие родственники либо где они являются руководителями или членами органа управления.

Сотрудник обязан:

не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при выполнении должностных обязанностей или служебных полномочий;

в случае возникновения реального конфликта интересов уведомлять своего непосредственного руководителя или специальное подразделение до принятия решения по документам, находящимся в его делопроизводстве;

не принуждать находящихся в его непосредственном подчинении сотрудников или иных сотрудников к действиям (бездействию) прямо или косвенно преследующим его личные интересы;

сообщить в течение одного рабочего дня о случае поступления предложений о приёме на работу от организации или её структурного подразделения, находящегося под контролем госоргана или иной организации, где он сам работает и т. д.

Связанные лица при вступлении в отношения с госорганом или иной организацией, в котором работает сотрудник, обязаны не допускать конфликт интересов в личных интересах, а также заполнять декларацию о потенциальном конфликте интересов в электронной или письменной форме и не вносить в неё заведомо ложные и недостоверные сведения.

Для предупреждения конфликта интересов сотрудник не вправе:

получать личную выгоду путём злоупотребления служебным положением;

скрывать сведения либо предоставлять заведомо ложную или недостоверную информацию при раскрытии информации о конфликте интересов;

работать по совместительству в организациях, одна из которых подчинена или подконтрольна другой, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

быть учредителем (акционером, участником) коммерческих организаций, за исключением случаев владения до 10% процентов свободно обращающихся акций АО;

владеть акциями или долями в уставном фонде (уставном капитале) бизнеса, находящегося под контролем госоргана или иной организации, где он работает, а также быть членом органа управления, за исключением случаев, предусмотренных в законах и решениях президента (в версии закона, одобренной Сенатом, этих фраз не было) или когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством. При трудоустройстве сотрудник должен в течение месяца реализовать эти акции или доли, выйти из членства органов управления.

или когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством. При трудоустройстве сотрудник должен в течение месяца реализовать эти акции или доли, выйти из членства органов управления. участвовать в качестве представителя в рассмотрении дел, касающихся его или связанных с ним лиц, в госорганах или иных организациях, где он сам работает, если в соответствии с законодательством он не является законным представителем;

участвовать в покупке или получении в аренду имущества организации, где он работает (этот пункт также включал запрет на участие связанных с сотрудником лиц в этих торгах, но он не вошёл в подписанный закон).

В законе определены задачи уполномоченных органов в области предотвращения конфликта интересов в деятельности госструктур: Агентства по противодействию коррупции (специально уполномоченный госорган), комиссий по этике, отделов кадров и внутренних антикоррупционных структур в госорганизациях.

Государственные организации должны принимать следующие меры в сфере регулирования конфликта интересов:

организовать систему информирования сотрудниками о реальном конфликте интересов;

размещать форму декларации о потенциальном конфликте интересов и уведомление о реальном конфликте интересов на официальных вебсайтах;

изменять или отменять решения, принятые с допущением конфликта интересов;

изменять или отменять сделки, совершённые с допущением конфликта интересов, либо в установленном порядке обращаются в суд с исками о признании таких сделок недействительными;

организовать деятельность по урегулированию отношений, связанных с конфликтом интересов, комиссий по этике и специальных подразделений;

определять внутриведомственный порядок по предупреждению конфликта интересов в госорганах или иных организациях и принимать другие меры.

Устанавливается раскрытие информации о конфликте интересов работниками госорганизаций путём декларирования информации о возможном конфликте интересов и сообщения о реальном конфликте интересов.

Декларации и извещения о конфликте интересов будут анализироваться специальными подразделениями госорганизаций, выноситься на рассмотрение комиссий по этике и передаваться Агентству по противодействию коррупции.

На Агентство по противодействию коррупции возлагается задача по составлению административных протоколов по нарушению законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Если решения и соглашения, заключённые с допущением конфликта интересов, признаются судами недействительными, то прибыль, полученная от таких соглашений, будет перечислена в доход государства. Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс.

Ответственность за нарушение закона

В связи с принятием закона о предотвращении конфликтов интересов утверждены поправки в законодательство, которыми определяются правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов.

Неуведомление работниками госорганов и организаций в установленном законом порядке о наличии реального конфликта интересов будет наказываться штрафом от 3 до 5 базовых расчётных величин, повторное неуведомление — от 5 до 10 БРВ.

Непринятие должностным лицом мер по урегулированию конфликта интересов в ставших известными ему случаях влечёт наложение штрафа от 5 до 10 БРВ, повторное — от 10 до 15 БРВ.

Если нарушения зафиксированы в сфере госзакупок, штраф составит от 20 до 30 БРВ.

Дополнительно

Согласно закону о Сенате, закон, одобренный верхней палатой парламента, в течение 10 дней направляется президенту для подписания и обнародования. Президент в течение 60 дней должен подписать закон и обнародовать его. Документ находился на рассмотрении в Администрации президента больше года.

В законодательстве не указано, можно ли вносить изменения в уже принятый парламентом закон. Президент вправе возвратить закон со своими возражениями в Олий Мажлис для повторного обсуждения и голосования.

«Газета.uz», сравнив версии закона, одобренную Сенатом и подписанную президентом, заметила некоторые изменения.

В частности, согласно статье 15 сотрудник обязан заполнить и представлять уведомление о реальном конфликте интересов своему непосредственному руководителю или специальному подразделению в течение рабочего дня с момента, когда ему стало известно о реальном конфликте интересов в случаях, если на работу приняты близкие родственники с непосредственной подчинённостью или к его работе привлечены связанные с ним лица.

В итоговую версию добавлено исключение случаев принятия на работу на должность, входящую в политическую группу должностей государственной гражданской службы, а также если «к его работе на основании гражданско-правового договора» привлечены связанные с ним лица.

Должности государственной гражданской службы состоят из политической, управленческой и вспомогательной групп должностей. При этом категории должностей, принадлежащих этим группам, определяются в Государственном реестре должностей государственной гражданской службы.

Этот реестр утверждается президентом и ведётся специально уполномоченным органом. В Антикоррупционном агентстве «Газете.uz» сообщили, что реестр ещё не утверждён.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявлял, что его структура выявляет тысячи случаев конфликтов интересов на государственной службе, но из-за отсутствия правовых основ устранять такие ситуации проблематично.

Закон вступит в силу через шесть месяцев — с 6 декабря 2024 года.