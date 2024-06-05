Государственная академия спорта Узбекистана образована на базе Института высшего спортивного мастерства при Министерстве спорта согласно постановлению президента от 29 мая.

Академии передаются также Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта и Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту и его филиалы.

Основными задачами академии определены:

подготовка кадров на основе опыта ведущих высших спортивно-образовательных организаций государств с высокими результатами в области спорта;

организация учебного процесса с применением зарубежного опыта в процессе подготовки кадров, а также создание научно обоснованных методик;

организация комплексных научных исследований, экспериментов и лабораторных испытаний в области спорта;

внедрение современных учебных механизмов переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

подготовка спортсменов путём изучения методов внедрения и особенностей современной теории и системы практики в области спорта в стране;

анализ результатов соревнований на основе углублённого научного подхода, по итогам выработка рекомендаций по увеличению достижений в спорте.

Учебный процесс в академии начинается с 2025/2026 учебного года по трём направлениям бакалавриата: спортивная деятельность, параспорт и спортивный менеджмент. В магистратуре к ним добавятся спортивное право, спортивный маркетинг и спортивная психология. Вуз разместится в Олимпийском городке, создаваемом в Яшнабадском районе Ташкента.

Контингент студентов академии будет формироваться на основе отбора (селекции) в первую очередь из числа выпускников олимпийских и паралимпийских колледжей, школ и профессиональных образовательных учреждений, ставших победителями и призёрами чемпионатов мира, Азии и Узбекистана за последний год по олимпийским и паралимпийским видам спорта спорта, исходя из их спортивных результатов.

Выпускники олимпийских и паралимпийских колледжей будут приниматься в академию на основе отбора непосредственно на второй курс. Студенты академии будут принимать непосредственное участие в республиканских соревнованиях.

Выпускники академии будут получать дипломы государственного образца, признаваемые в качестве документа о высшем образовании в Узбекистане. В порядке исключения им напрямую будет выдавать квалификационный сертификат на занятие тренерской деятельностью сроком на 6 лет.

О создании Государственной спортивной академии говорилось в мае на совещании у президента Узбекистана. Отмечалось, что в структуре академии также откроются Научно-практический центр спортивной медицины, Информационно-библиотечный центр и Центр изучения истории Узбекистана и иностранных языков.