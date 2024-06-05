Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июня принял генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) доктора Нгози Оконджо-Ивеалу.
Как сообщила пресс-служба президента, на встрече были рассмотрены практические меры, принимаемые Узбекистаном, по вступлению в ВТО.
«За короткий период состоялись два заседания Рабочей группы [по вступлению в ВТО], ведутся активные переговоры со странами-членами, начато обсуждение условий поддержки сельского хозяйства, продолжается работа по гармонизации национального законодательства с нормами и правилами организации», — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность налаживания сотрудничества в области развития «зелёной» экономики, электронной торговли и наращивания экспорта цифровых услуг.
Отдельное внимание уделено повышению потенциала экспертов Узбекистана в вопросах регулирования международной торговли. В данном контексте предложено создать в Узбекистане при поддержке ВТО Центр компетенции в области торговой политики.
Нгози Оконджо-Ивеала выразила поддержку усилиям Узбекистана по вступлению в ВТО.
В Ташкенте она приняла участие в «круглом столе» и встрече со студентами вузов. Ей было присвоено звание почётного доктора Университета мировой экономики и дипломатии.
- Процесс вступления Узбекистана официально возобновился на четвёртом заседании рабочей группы в июле 2020 года. Затем состоялись ещё три заседания в июне 2022 года, марте 2023 года и ноябре 2023 года. На восьмом заседании рабочей группы в Женеве 24 мая было сообщено, что страна намерена присоединиться к организации до 14-й министерской конференции в Камеруне в 2026 году.
- 3 июня президент Узбекистана подписал указ о мерах по ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями ВТО.