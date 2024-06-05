Шестилетняя девочка погибла от наезда автомобиля Nexia, которым управлял школьник, в Ургутском районе Самаркандской области. Об этом рассказала программа Markaziy studiya телеканала MY5.

2 июня девятиклассник, проживающий в махалле «Янгихаёт», выехал на улицу на машине отца. Отец парня сказал, что сын взял ключи от машины без спроса.

Кадр программы Markaziy studiya.

Двигаясь на высокой скорости, школьник сбил девочку, которая пыталась перейти дорогу. Ребёнка госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.





«Я взял машину без разрешения отца после того, как помыл её. Девочка выскочила передо мной. Я нажал на тормоз, он не сработал. Не советую своим ровесникам водить машину», — сказал в интервью школьник.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.