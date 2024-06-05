Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Бухарской области 1 июня прокомментировал необходимость строительства нового аэропорта в Бухарском районе.

«Аэропорт Бухары мал. Постарались найти деньги. Договорились по качеству и срокам. В год аэропорт принимает 1 миллион пассажиров — это очень мало. Вчера дан старт строительству в Бухарском районе нового аэропорта стоимостью 226 млн долларов, чья мощность превысит мощность действующего в три раза», — сказал глава государства.

«В Бухару должны прибывать минимум по 100 рейсов в неделю. Если мы это сделаем, думаю, довольны будут и наши люди, и гости», — добавил он.

Президент отметил, что в областях Ферганской долины проживают 11 миллионов человек, что является большой возможностью для развития внутреннего туризма. Он поручил министру транспорта Илхому Махкамову в течение месяца запустить три прямых рейса в неделю из Ферганской долины в Бухару.

В 2023 году в Бухару приехали около 1,4 миллиона иностранных туристов. Создаются условия для привлечения 5 миллионов иностранных туристов в год, сказал Шавкат Мирзиёев. Именно для этого в центре города началось строительство культурно-этнографического парка «Вечная Бухара» и нового аэропорта.

Воздушную гавань будут строить на условиях частного партнёрства. В рамках проекта намечено создать инфраструктуру аэропорта, «соответствующую мировым стандартам». Ожидается, что аэропорт будет иметь пропускную способность 1200 пассажиров в час. За счёт повышения качества обслуживания пассажиров и воздушных судов планируется привлечь новые международные авиакомпании.

Проект нового терминала аэропорта Бухары, представленный президенту в 2022 году.

В апреле 2022 года президенту представляли проект строительства нового терминала международного аэропорта Бухары на основе ГЧП (государственно-частного партнёрства). Частного партнёра планировалось выбрать через тендер (осенью 2023 года). Ожидалось, что объёмы инвестиций составят 136 млн долларов. Проект было намечено реализовать в 2022—2024 годах. Возглавлявшая тогда Uzbekistan Airports Рано Джураева сообщала о планах построить новый терминал рядом с действующим аэропортом Бухары.