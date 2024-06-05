Президент Узбекистана 3 июня подписал указ «Об усилении мер по регулированию рынка алкогольной и табачной продукции и предупреждению её незаконного оборота», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, будет создана Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Одна из основных задач инспекции — участие в проведении единой государственной политики по производству и реализации пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также обеспечении контроля за этими процессами.

До 1 января 2025 года к каждому предприятию-производителю пищевого этилового спирта и алкогольной продукции (за исключением натуральных и игристых вин, пива и пивных напитков) будут прикрепляться сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

С 1 октября будут внедрены следующие дополнительные лицензионные требования к производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции:

соблюдение требований законодательства по своевременной уплате годовых лицензионных платежей, налогов и иных обязательных платежей;

соблюдение требований качества при производстве и торговле алкогольной продукцией, а также процедур использования акцизных марок, обязательной цифровой маркировки посредством средств идентификации;

установка средств видеонаблюдения, предоставляющих возможность ведения мониторинга и контроля за процессами производства алкогольной продукции.

С этой же даты при выявлении случаев теневого производства, производства без акцизной марки, без цифровой маркировки либо некачественной алкогольной продукции производственное оборудование будет обращаться в доход государства.

Алкогольная и табачная продукция с поддельной акцизной маркой, без акцизной марки, немаркированная средствами цифровой идентификации, маркированная поддельными кодами маркировки будет изыматься из оборота, а лицензия на право торговли этой продукцией будет аннулироваться.

Договоры оптовой торговли пищевым и техническим этиловым спиртом, алкогольной и табачной продукцией будут подлежать обязательной постановке на учёт в налоговых органах.

В течение 10 рабочих дней со дня уведомления производителя о приостановлении либо прекращении действия лицензии посредством информационной системы «Лицензия» будет проводиться инвентаризация оплаты в полном размере налогов и сборов, а также остатков пищевого этилового спирта и алкогольной продукции.

С 1 сентября в случае выявления нецелевого использования производителями, приобретшими пищевой и технический этиловый спирт, налоговые органы будут применять финансовые санкции в 2,5-кратном размере суммы акцизного налога, начисляемого на объёмы пищевого и технического этилового спирта, закупленные на биржевых торгах за последние 12 месяцев.

Инспекция также будет уполномочена приостанавливать действие лицензии на десятидневный срок, рассматривая случаи погрузки и перевозки без электронной счёт-фактуры и товарно-транспортной накладной пищевого и технического этилового спирта не соответствующими установленным требованиям транспортными средствами, на которых отсутствует система дистанционного онлайн-наблюдения (GPS).

При повторном нарушении лицензионных требований в течение одного года будут применяться финансовые санкции в 500-кратном размере БРВ.

Напомним, проекты маркировки товаров в Узбекистане начали с сигарет и алкогольных напитков — для борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией, ещё в 2019 году В 2020 году список расширился прохладительными напитками, лекарствами и бытовой техникой.