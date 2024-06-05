Президент Шавкат Мирзиёев 31 мая осмотрел автомобильную дорогу, отремонтированную по новому проекту в Каракульском районе Бухарской области.

В этом регионе — около 15,4 тысячи км автомобильных дорог, из которых 486 км имеют международное значение. По ним ежедневно передвигается в среднем 45−50 тысяч автомобилей.

Часть автодороги «Самарканд — Бухара — Туркменбаши», проходящая через Каракульский район, «была приведена в образцовый вид». На совещании 29 января глава государства давал указания по качественному строительству дорог и развитию сервиса вдоль улиц.

Согласно проекту, четырёхполосная дорога шириной 19 м покрыта асфальтобетоном нового типа c более качественными характеристиками дороги, говорится в сообщении пресс-службы президента.





Например, если асфальтовые дороги на основе традиционной технологии ремонтируются примерно каждые 15 лет, то дороги нового проекта будут служить до 20 лет. Интервал текущего ремонта также увеличится. Ещё одним преимуществом называется возможность переработки и обновления дорожных слоёв непосредственно на месте во время ремонта.

Глава государства отметил необходимость масштабирования проекта. «Главная задача — обеспечение качества и культуры на дорогах», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Здесь также построена боковая дорога. Установлены новые знаки, электронные табло и освещение на солнечных панелях. Вдоль дороги посажены декоративные деревья.

Президент подчеркнул, что посадка деревьев должна проводиться одновременно со строительством дорог.

Если ранее в среднем выполнялось 250−300 км дорожных работ в год, то только в 2023 году было отремонтировано 1255 км дорог. В этом году планируется реконструировать и отремонтировать 1316 км дорог в регионе, говорится в сообщении.

Председатель Комитета по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов сообщил, что в Узбекистане зарегистрировано около 4000 км автодорог международного значения. Большинство из этих дорог предназначены для автомобилей весом не более 8 тонн, однако по ним перемещаются в том числе грузовики весом свыше 15 тонн.





«Это становится частой причиной повреждения дорог и сокращения их жизни, как бы качественно мы не строили дороги… За счёт льготных средств Азиатского банка развития на 240 млн долларов мы начали строительство цементобетонных дорог. До конца года во всех регионах мы начнём строительство таких дорог», — сказал он в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Напомним, в рамках проекта с участием АБР в Каракалпакстане и 86 районах регионов, где проживает более 770 тысяч человек в 272 махаллях, будет построено 841 км дорог с цементобетонным покрытием.

Для поддержания качества дороги будут установлены передвижные весы для периодического измерения веса транспортных средств, перевозящих грузы сверх допустимого предела. Согласно презентации, приобретены 14 весов за 8,4 млн евро (включая грант на 2,2 млн евро) у компании из Словакии Betamont.

Сейчас ведётся реконструкция 78 км дороги «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» до границы с Кашкадарьинской областью.

Шавкат Мирзиёев также одобрил проект реконструкции 155 км дороги от Гиждуванского района до границы с Туркменистаном совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.