Президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает предоставлять убежище мигрантам, нелегальным образом пересёкшим границу Соединённых Штатов с Мексикой. Эти меры облегчат высылку тех, у кого нет законных оснований для пребывания в США, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В администрации Байдена уточнили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока южная граница остаётся «перегруженной». Их отменят, когда количество мигрантов, пересекающих границу, станет «достаточно низким, чтобы американская система могла безопасно и эффективно управлять миграционным операциями».

Как пишет Reuters, ограничения вступили в силу немедленно. В указе предусмотрены исключения для детей-мигрантов без сопровождения взрослых, лиц, которые сталкиваются с серьёзными угрозами здоровью или безопасности, а также жертв торговли людьми.

Агентство со ссылкой на неназванных американских чиновников уточняет, что запретительные меры будут вводить, когда среднее число задержаний на границе превысит 2500 в день в течение недели, и приостанавливать, когда число ежедневных задержаний упадёт ниже 1500 на протяжении трёх недель. По данным Reuters, в последний раз количество пересечений границы падало до такого уровня в первые месяцы пандемии COVID-19.