Генеральная ассамблея ООН 4 июня единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию «Готовность стран Центральной Азии выступать единым фронтом и сотрудничать для эффективного решения и устранения проблем, связанных с наркотиками», сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Соавторами резолюции выступили более 30 стран-членов, в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, КНР, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Индонезия, Иордания, Марокко, ОАЭ, Оман, Пакистан, Россия, Сингапур, Сенегал, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Япония и другие страны.

Концепция резолюции основывается на выступлении президента Узбекистана на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.

Документ учитывает концептуальные положения, заложенные в основу Национальной стратегии Узбекистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками на 2024−2028 годы, принятой по инициативе главы государства.

В резолюции отмечается, что достижение Целей устойчивого развития в Центральной Азии тесно связано с борьбой с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками в регионе. Акцентировано внимание на позитивных изменениях в регионе, происходящей благодаря новой политике Узбекистана.

Подчёркивается приверженность государств региона эффективному антинаркотическому сотрудничеству в рамках глобального подхода к решению проблемы наркотиков в мире на основе накопленного позитивного опыта взаимодействия. Документ призывает к принятию комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их прекурсоров, разработке стратегических инициатив и планов действий.

В нем также констатируется важность расширения поддержки структурами ООН, международными финансовыми учреждениями и другими заинтересованными сторонами государств Центральной Азии в комплексном решении проблем, связанных с наркотиками.

Видео

Выступление президента Узбекистана на 76-й сессии Генассамблеи ООН в 2021 году.