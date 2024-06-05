Первый Международный конгресс детской онкологии и гематологии «Доказательства к действию» начался в Ташкенте 5 июня, сообщает УзА.

Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых представители Всемирной организации здравоохранения, Международного общества детской онкологии, Европейской школы онкологии, зарубежных университетских клиник и медицинских центров, международных и национальных научных кругов и гражданского общества.

Открывая конгресс, первая леди Узбекистана, председатель попечительского совета Международного фонда «Замин» Зироат Мирзиёева отметила: «Мы собрались здесь с единственной целью — преодолеть одну из самых тяжёлых болезней, от которой страдают наши дети. Каждый ребёнок имеет право на жизнь. Мы обязаны использовать все возможности, чтобы дети были здоровы и вели полноценную жизнь в будущем».

Зироат Мирзиёева.

Узбекистан вошёл в десятку отобранных целевых стран в рамках Глобальной инициативы ВОЗ по борьбе против детского рака. Основными задачами являются улучшение доступа к современным методам диагностики, лечение и поддержка пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также повышение эффективности терапии и общего благосостояния детей.

В рамках реализации этой инициативы правительство Узбекистана взяло на себя обязательства достичь 60% выживаемости у детей с раком к 2030 году. В стратегии «Узбекистан-2030» предусмотрена цель сокращения в 2,5 раза ранней смертности от онкологических заболеваний.

Узбекистан также определён в числе первых стран для участия в Глобальной платформе по обеспечению доступа к препаратам для лечения детского рака. Она призвана обеспечить постоянный доступ к качественным лекарственным средствам для онкобольных детей и оказать им всестороннюю поддержку в этом направлении. Эта первая в своём роде платформа является проектом ВОЗ и Детской исследовательской больницы Сент-Джуд (США) и направлена на обеспечение детей безопасными, эффективными и качественными противораковыми препаратами без финансовых ограничений.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По данным ВОЗ, поскольку предотвратить развитие рака у детей, как правило, невозможно, наиболее эффективная стратегия для улучшения показателей исхода болезни заключается в сосредоточении внимания на своевременной и правильной диагностике с последующим действенным лечением, основанным на фактических данных, и индивидуально-ориентированной поддерживающей терапией.

Участники трёхдневного конгресса обсудят последние научные достижения, передовые методы диагностики и лечения, вопросы налаживания международного сотрудничества и улучшения качества медицинской помощи.

Одним из результатов мероприятия станет выпуск и распространение коллективной декларации «Стимул к действию» для обеспечения эффективного лечения детских онкологических и гематологических заболеваний.