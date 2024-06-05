Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 3 июня поставил задачу принять программу по развитию экстремального туризма в Узбекистане.

По его словам, в Паркентском районе Ташкентской области предприниматель за счёт 2 воздушных шаров и 10 дельтапланов и парапланов в 2023 году привлёк 100 тысяч туристов. Ещё 10 бизнесменов хотят развивать экстремальный туризмы в Бостанлыке, Паркенте и на Айдаркуле.

«В аэропорту Муйнака можно развивать экстремальный туризм за счёт организации прыжков с парашютом и воздушного дайвинга. Для этого необходимо отдельно создать воздушную зону, как в турецкой Каппадокии. В Каппадокии в 2023 году на воздушных шарах оказаны услуги 600 тысячам туристов, что принесло доход в 100 млн долларов», — заявил глава государства (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Воздушные шары в Каппадокии. Фото: соцсети.

Президент поручил министру экологии Азизу Абдухакимову, министру транспорта Илхому Махкамову и министру обороны Баходиру Курбанову выбрать два региона и принять программу по развитию экстремального туризма.

«Газета.uz» ранее публиковала интервью с парапланеристом Вячеславом Чесенко, который рассказал о Чарвакском парадроме — одном из немногих легкодоступных мест для полётов на параплане в мире.