Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Сабине Махл (Австрия) постоянным координатором ООН в Узбекистане, сообщила пресс-служба офиса организации в стране.

Сабине Махл приступила к выполнению обязанностей в качестве постоянного координатора ООН в Узбекистане с 1 июня.

До этого назначения Сабине Махл занимала должность постоянного координатора ООН в Грузии с 2019 по 2024 годы.

Новый постпред имеет более 22-летний опыт работы в международных организациях. Она руководила офисами «ООН-Женщины» в Индонезии, Палестине и Кыргызстане, и отвечала за вопросы сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

С 2007 по 2011 годы Сабине Махл работала главой и старшим советником Верховного комиссара по делам этнических меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Гааге и курировала страны бывшего Советского Союза.

В 2005—2007 годах работала заместителем руководителя центра ОБСЕ в Кыргызстане и возглавляла отдел Центральной Азии в центре по предотвращению конфликтов в штаб-квартире ОБСЕ.

В 2001 году Сабине Махл занимала должность заместителя главы миссии ОБСЕ в Эстонии, а в 2000 году, во время австрийского председательства в ОБСЕ, она была первым секретарём постоянного представительства Австрии. Она также работала руководителем отдела Юго-Восточной Европы в политическом департаменте Министерства иностранных дел Австрии, в Европейском парламенте, трёх различных судах в Вене и учителем в Кройдоне/Лондоне.

Сабине Махл имеет две степени магистра (право и лингвистика) и степень доктора права Венского университета. Владеет немецким (родной язык) и свободно говорит на английском, русском и французском языках. Замужем, имеет двух сыновей.

Предыдущим координатором ООН в Узбекистане была Роли Астхана, она работала с февраля 2022 года.