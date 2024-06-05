За два года войны в Украине были повреждены или разрушены около 210 тысяч зданий, следует из анализа, проведённого The New York Times (NYT).

Журналисты вместе с учёными использовали спутниковые снимки за несколько лет и собрали данные о каждом городе, улице и здании, которые попали под обстрел. «Это первая всесторонняя картина того, где велась война в Украине, и совокупности разрушений», — говорится в материале.

Как показал анализ, в период с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, по декабрь 2023 года в Украине были разрушены более 900 школ, больниц и церквей, хотя эти объекты защищены Женевскими конвенциями. В это число входят: 106 больниц, 109 церквей и 708 школ, колледжей и университетов.

«Местами Украина выглядит как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны или сектор Газа после полугода бомбардировок», — пишет NYT.





Графика NYT.

Издание отмечает, что оценка разрушений является консервативной — она не включает данные по Крыму или Западной Украине, где точный анализ был недоступен. Газета добавляет, что истинный масштаб разрушений, вероятно, ещё больше и продолжает расти.

Больше всего от военных действий пострадали такие украинские города, как Мариуполь, Харьков, Ирпень, Рубежное и Марьинка.

При этом, как подчёркивает NYT, украинские войска также нанесли серьёзный ущерб, атакуя российские позиции в оккупированных Крыму и Донецке. «Хотя не всегда возможно определить, какая сторона несёт ответственность, разрушения, зафиксированные на контролируемых Россией территориях, меркнут по сравнению с тем, что наблюдается на украинской стороне», — пишет издание.