Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Бухарскую область 31 мая ознакомился с концепцией развития Бухары до 2045 года.





Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», презентацию концепции (телеканал сообщил о генплане) провёл министр строительства Батыр Закиров.

Концепция предусматривает согласованное формирование всех систем города, связывание центра с микрорайонами, удобное расположение сервисных объектов в функциональных местностях, формирование пешеходных и велодорожек, а также транспортной сети, поиск малозатратных путей для населения при связывании действующих районов с новыми, их одинаковое развитие и сокращение разрыва между ними.

Заместитель хокима Бухарской области Жалол Арашов сообщил, что разработан отдельный генплан по расширению площади Бухары (ныне 14,3 тысячи га) на 3831 га за счёт территории Бухарского района.

Концепция включает в себя туристический центр, который будет связан с новым аэропортом в Бухарском районе дорогой протяжённостью 15 км. Ожидается также строительство железнодорожного вокзала, сообщил он.

В Бухаре будет построен массив «Новый Узбекистан» на площади 44 га, где планируется возведение 111 многоэтажных домов на более чем 7000 квартир.

Кроме того, запланировано строительство парка «Новый Узбекистан» на территории 30 га.





Тураман Синан из Турции сообщил, что президент одобрил проект. Он состоит из двух частей — для местных и иностранных туристов и спортивный центр. На территории разместится стела, которая «в отличие от предыдущих будет не очень высокой».

В парке будет воссоздан «миниатюрный Узбекистан» с макетами всех исторических памятников, которые в прошлом исчезли и сейчас восстанавливаются.

Планируется создание цифрового центра, который «расскажет о прошлом и будущем Узбекистана». Здесь появятся проекционные экраны на 360 градусов — «цифровая панорама».

Ожидается также создание сада с виноградниками, фруктовыми деревьями и овощными культурами, озера, торгово-сервисных и других объектов.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать идейное содержание и технико-экономическое обоснование проекта строительства массива и парка «Новый Узбекистан» в Бухаре.

31 мая глава государства также посетил массив «Новый Узбекистан» в Каракульском районе Бухарской области. На первом этапе здесь введены в эксплуатацию 12 многоэтажных домов, школа, детский сад и поликлиника.

Проект из двух этапов предусматривает строительство 71 многоэтажного дома на 1380 квартир, образовательных и медицинских учреждений, махаллинского центра и объектов обслуживания.