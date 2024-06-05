Долгое время улица в махалле «Байсун» Яшнабадского района Ташкента была разбитой. После ремонта трафик здесь значительно вырос. Теперь по узкой улице внутри махалли на большой скорости проносятся легковые автомобили, грузовики и автобусы. Местные жители не могут спокойно выйти из домов, потому что они вплотную примыкают к проезжей части.

На улице нет тротуаров. По обочине узкой и опасной трассы дети ходят в школу, матери ведут малышей в детский сад.

Люди жалуются на шум от машин, а также на строительную пыль, постоянно витающую в воздухе.

Обращения в приёмную президента, хокимият и ГАИ результатов не принесли.

Корреспонденты «Газеты.uz» побывали на улице Байсун и ознакомились с условиями, в которых живут местные жители. Как они предлагают исправить ситуацию и что говорят в махаллинском комитете — смотрите в нашем репортаже.