Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 4 июня приговорил 42-летнего блогера Мурода Махсудова к 7,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщил правозащитник Абдурахмон Ташанов, позже информацию подтвердила пресс-служба столичных судов.

Блогер, ранее не судимый, признан виновным по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также совершённая из корыстных или иных низменных побуждений), пункту «б» части 2 статьи 165 (вымогательство, совершённое в крупном размере) и пунктам «б» и «г» части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты чужого имущества, совершённое повторно и путём злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса Узбекистана.

При этом суд признал Мурода Махсудова невиновным по частям 1 и 2 статьи 168 УК (мошенничество и мошенничество в значительном размере или по предварительному сговору группой лиц) и реабилитировал его по этой статье.

Абдурахмон Ташанов, являющийся руководителем Общества прав человека «Эзгулик», сообщил, что суд проходил в закрытом режиме.