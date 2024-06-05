Фирдавс Фридунович Абдухаликов освобождён от должности директора Агентства кинематографии при Министерстве культуры и туризма Узбекистана, сообщил источник «Газеты.uz» в правительстве.

Ожидается, что он будет назначен директором Центра исламской цивилизации. Его здание возводится в Ташкенте с 2017 года.

Фирдавс Абдухаликов (1963 г. р.) — выпускник Самаркандского государственного университета (1985). Также имеет высшее экономическое образование.

В 2003—2022 годах руководил Национальной ассоциацией электронных СМИ. В 2019—2021 годах работал генеральным директором Национального агентства «Узбеккино», а с 2021 года возглавлял Агентство кинематографии. В 2011 году был удостоен звания «Заслуженный журналист Узбекистана».