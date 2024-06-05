В Индии правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП), возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди, не смогла получить большинство в новом составе парламента, пишет Guardian.

По итогам выборов БДП набрала 240 мест, потеряв 62. Необходимый порог для получения парламентского большинства — 272 места. При этом в начале избирательной кампании Моди ставил амбициозную цель — получить 400 мест, из которых 370 мест напрямую контролировалось бы его партией.

Такой расклад вынудил Моди впервые с момента прихода к власти в 2014 году вести переговоры с партнёрами по коалиции «Национальный демократический альянс» (НДА). Вместе они смогли получить 292 места в парламенте из 543. Это позволит сформировать коалиционное правительство на следующие пять лет и вернуть Моди на пост премьера на третий срок.

Основной соперник БДП и Моди — оппозиционный блок INDIA во главе с «Индийским национальным конгрессом» (ИНК) — получил более 230 мест. В преддверии выборов более двух десятков партий присоединились к ИНК, чтобы противостоять правящей партии.

Лидером ИНК является Рахул Ганди — сын бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди (с 1984 по 1989 год) и представитель влиятельного в стране политического клана Неру-Ганди.

Несмотря на наихудший результат за 15 лет, Моди назвал победу НДА «историческим достижением» и пообещал продолжить свою работу.

Выборы в нижнюю палату парламента Индии стартовали 19 апреля и стали крупнейшими в мире. В них приняли участие более 640 миллиона человек. Голосование проходило в семь этапов в течение шести недель и завершилось 1 июня.

Почему БДП показала низкие результаты

Социологические опросы предрекали абсолютную победу правящей партии, но оппозиция выступила намного успешнее, чем ожидалось. Как отмечает BBC, аналитики связывают провал БДП с ростом цен, высоким показателем безработицы и спорной реформой армии. Ещё одной причиной называют агрессивную кампанию Моди, в ходе которой премьер сделал ряд нелицеприятных высказываний в отношении оппозиции и мусульман. Это могло оттолкнуть избирателей в некоторых регионах Индии.

Оппозиция же под руководством Рахула Ганди провела энергичную кампанию, несмотря на ограниченные ресурсы и давление со стороны властей. Несколько её видных деятелей, включая главного министра Дели и главу партии «Ам Адми Парти» Арвинда Кеджривала, были взяты под арест или находились под следствием, а налоговые органы заморозили банковские счета ИНК.

ИНК также сделала ставку на растущее социально-экономическое неравенство в Индии и пообещала в случае победы провести покастовую перепись населения.

«Нужно отдать должное оппозиционному блоку за то, что он оказался более политически и избирательно подкован, чем можно было бы ожидать. Многие оставили оппозицию умирать и не ожидали, что она сможет извлечь выгоду из ряда уязвимостей БДП за последние несколько лет, будь то экономический стресс или сопротивление индуистскому национализму», — отметил в комментарии Guardian директор института Южной Азии Центра Вильсона (США) Майкл Кугельман.