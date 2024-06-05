Первый реактор атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане планируется запустить через пять лет. Об этом Spot сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии при Кабинете министров.
Заказчиком строительства малой АЭС выступает государственное предприятие «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии. Как мы сообщали, проект планируется реализовать на ранее утверждённой площадке рядом с озером Тузкан в Фаришском районе Джизакской области, где изначально рассматривалось размещение большой АЭС.
«Стоимость проекта строительства атомной станции малой мощности на базе шести реакторных установок РИТМ-200Н установленной мощностью 330 МВт является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению», — сообщили в агентстве.
В ведомстве уточнили, что все шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый будут размещены на одной площадке «с учётом требований норм и правил в области атомной энергии, так же, как размещаются блоки атомных электростанций различных мощностей».
Энергопуск первого реактора малой АЭС состоится через 60 месяцев (5 лет) после проведения первоочередных работ, которые должны начаться этим летом.
Каждый следующий реактор будет вводиться в эксплуатацию через шесть месяцев. Полный запуск малой АЭС с шестью реакторами должно состояться не ранее 2032 года.
Отмечается, что в строительстве АСММ задействуют местное общепромышленное оборудование, изделия и комплектующие при соответствии характеристикам, заложенным в проектной документации.
Учитывая длительный срок эксплуатации малой АЭС, есть необходимость использования местного сырья и материалов, добавили в агентстве.
- Контракт на сооружение АСММ был заключён 27 мая между Дирекцией по строительству АЭС и компанией «Атомстройэкспорт» (инжиниринговое подразделение «Росатома») в рамках визита в Ташкент президента России Владимира Путина.
- Помимо этого, был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции от 7 сентября 2018 года.
- «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.
- Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ввод станции планируется «поэтапно, помодульно» с 2029 по 2033 годы. Малая АЭС будет с водо-водяными ядерными реакторами РИТМ-200Н, которые использовались в атомных ледоколах.
- По его словам, проект будет реализован с большой долей локализации в Узбекистане. «Финансирование с узбекской стороны, вопрос о государственном (российском) кредите не обсуждается», — сказал он.