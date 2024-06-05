Первый реактор атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане планируется запустить через пять лет. Об этом Spot сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии при Кабинете министров.

Заказчиком строительства малой АЭС выступает государственное предприятие «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии. Как мы сообщали, проект планируется реализовать на ранее утверждённой площадке рядом с озером Тузкан в Фаришском районе Джизакской области, где изначально рассматривалось размещение большой АЭС.

«Стоимость проекта строительства атомной станции малой мощности на базе шести реакторных установок РИТМ-200Н установленной мощностью 330 МВт является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению», — сообщили в агентстве.

В ведомстве уточнили, что все шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый будут размещены на одной площадке «с учётом требований норм и правил в области атомной энергии, так же, как размещаются блоки атомных электростанций различных мощностей».

Энергопуск первого реактора малой АЭС состоится через 60 месяцев (5 лет) после проведения первоочередных работ, которые должны начаться этим летом.

Каждый следующий реактор будет вводиться в эксплуатацию через шесть месяцев. Полный запуск малой АЭС с шестью реакторами должно состояться не ранее 2032 года.

Отмечается, что в строительстве АСММ задействуют местное общепромышленное оборудование, изделия и комплектующие при соответствии характеристикам, заложенным в проектной документации.

Учитывая длительный срок эксплуатации малой АЭС, есть необходимость использования местного сырья и материалов, добавили в агентстве.