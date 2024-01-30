Как Нурсултан Назарбаев вспоминает Ислама Каримова? По случаю дня рождения первого президента Узбекистана «Газета.uz» публикует выдержки из мемуаров экс-президента Казахстана. В них — о соревнованиях по задержке дыхания с Борисом Ельциным, введении сум-купона в один день с тенге Казахстана и другом.

Кишлак Гилан в Кашкадарьинской области — обязательный пункт посещения в путеводителе по самобытному Узбекистану. Однако зимой туристы редко доезжают до труднодоступного посёлка. Фотожурналист Холида Мусулмон посетила деревню незадолго до Нового года. Мороз и сельская жизнь — в её фотоистории.

В комплекс вице-премьера Ачилбая Раматова входят 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, 11 руководителей, 41 заместитель, 12 тысяч руководящих сотрудников и 224 замхокима. «Столько сотрудников есть, где результат? Люди больше всего недовольным этим комплексом», — сказал президент.

Вопрос сдачи подвалов многоэтажек в аренду обсуждался на совещании у президента Узбекистана накануне. Отмечалось, что неиспользуемыми являются 2000 подвалов и что сдача их в аренду может создать рабочие места в махаллях и принести доход. Ранее мы писали о нарушениях в этой сфере.

В Узбекистане планируется объявить запрет на строительство цементных заводов, сообщил министр экологии Азиз Абдухакимов. По его словам, из построенных 47 заводов 23 приостановили деятельность. При изучении работы 25 производителей цемента выяснилось, что 90% из них нарушают экотребования.

Стоимость нового жилья в Ташкенте доходит до 25 млн сумов за 1 кв. м, а ипотеку запрещено выдавать на покупку квартиры без кадастра, заявил президент. Шавкат Мирзиёев поручил создать Фонд поддержки ипотеки и урегулировать процесс долевого участия граждан в жилищном строительстве.

Плотность населения Узбекистана за 2023 год увеличилась на 1,8 человека и до 82 человек на квадратный километр. За 10 лет эта цифра выросла на 20,7% (с 67,9). Самая высокая плотность — в Ташкенте (6787,5). В других регионах она не превышает 800. Самая низкая — в Навоийской области (9,7).

Узбекистан занял 121 место из 180 в Индексе восприятия коррупции от Transparency International. За год страна поднялась на пять позиций. Эксперты организации отметили, что для дальнейшей борьбы с коррупцией необходимы «всеобъемлющие реформы».

Минздрав Узбекистана подписал соглашение с китайской Henan Costar Group о покупке электрических машин скорой помощи и строительстве завода для их модификации на $150 млн. China CAMC Engineering может построить семейные поликлиники, а Snibe Diagnostic предоставит диагностическое оборудование.

Более 254 млн деревьев возрастом старше пяти лет оцифрованы в Узбекистане. В Ташкенте в тестовом режиме пройдёт паспортизация деревьев, они появятся в реестре на электронной платформе «Яшил Макон» с указанием их диаметра и состояния.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о задержании должностных лиц ГУП «Урмонкурилиш» («Лесострой») при Агентстве лесного хозяйства и Центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при Минсельхозе. Они подозреваются в получении взятки.

Руководителем информационного агентства «Дунё» при Министерстве иностранных дел Узбекистана стал Омонулла Файзиев.

Кинолента «Мечтатели» об истории джадидизма победила в номинации «лучший исторический фильм декабря» на фестивале World Film Festival в Каннах. Теперь она будет бороться за звание «фильма года» в своей категории.

Футболисты Узбекистана одержали победу над Таиландом и вышли в четвертьфинал Кубка Азии. Голы за национальную команду забили Азизбек Тургунбоев и Аббосбек Файзуллаев (видео, фото, статистика).

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец перед матчем против Таиланда заявил, что соперник ещё не пропустил ни одного гола, из-за чего предстоит очень сложная игра. Полузащитник Одилжон Хамробеков отметил, что команда работает над решением проблемы в атаке.

Суд приговорил водителя Captiva, который в сентябре на высокой скорости сбил пожилого пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе в Ташкенте, к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Водитель не остановился, хотя другие машины стояли перед переходом.

В отношении должностных лиц 12 компаний по аренде и лизингу автомобилей возбуждены уголовные дела. По данным Комитета по конкуренции, в большинстве случаев компании получают от клиентов аванс за машину, но не поставляют её в указанный срок, а деньги не возвращают.

Суд в Кашкадарье приговорил 49-летнего блогера и руководителя компании «Achchiq haqiqat» («Горькая правда») Абдулхакима Абжалилова к 5 годам лишения свободы. Он признан виновным в участии в вымогательстве по предварительному сговору группой лиц.

В мире

Миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. По его словам, процедура прошла хорошо, а первые результаты выглядят «многообещающе».

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам заключения по обвинению в разглашении гостайны. Это второй за полгода приговор политику — летом прошлого года суд признал его виновным в коррупции.

Власти Великобритании планируют запретить продажу одноразовых вейпов в стране на фоне троекратного роста числа детей, которые потребляют их. Также будут введены ограничения на вкусы и упаковку вейпов.