Правоохранительные органы задержали должностных лиц государственного унитарного предприятия «Урмонкурилиш» («Лесострой») при Агентстве лесного хозяйства и Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при Минсельхозе. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

По данным ведомства, проверка в этих организациях проведена на основе заявления предпринимателя из Ферганской области.

В ходе расследования выяснилось, что должностные лица этих организаций вступили в сговор и вымогали у предпринимателя 43 тысячи долларов и 111,5 млн сумов в обмен на подписание договоров подряда для строительных проектов. Сообщается, что они получили эти деньги в качестве взятки.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, ведётся следствие.

Надзорный орган призвал граждан обратиться к нему, если они пострадали от незаконных действий сотрудников ГУП «Урмонкурилиш» и центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства.