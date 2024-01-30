Суд по уголовным делам Учтепинского района Ташкента 4 января вынес приговор в отношении водителя автомобиля Captiva Ж. М. (имя и возраст скрыты в судебном решении), насмерть сбившего пешехода в столице.

Согласно решению суда, с которым ознакомилась «Газета.uz», 6 сентября примерно в 14:15 кроссовер Captiva на скорости 80−90 км/ч совершил наезд на пешехода (1956 года рождения), который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм (сочетанная травма головы, груди, живота, руки и ноги, перелом левой височной кости, закрытые переломы рёбер, разрыв левого лёгкого, печени, селезёнки, внутримозговое кровоизлияние и другие) пострадавший скончался в больнице.

На судебном заседании водитель сообщил, что управлял автомобилем отца, двигался по Малой кольцевой дороге и направлялся в сторону улицы Зангиата с улицы Истирохат. Возле 28-го дома несколько автомобилей остановились перед нерегулируемым переходом. По его словам, он посмотрел, есть ли пешеходы, и подумал, что машины уже пропустили их, поэтому решил не останавливаться и двигаться дальше. В этом время из-за машин вышел пожилой мужчина, которого сбила машина.

Подсудимый сообщил, что вызвал машину скорой помощи. К месту ДТП также подошли сотрудники ОВД, которые проверили сердцебиение пострадавшего и сообщили, что он скончался. Позже «скорая» забрала пострадавшего.

Ж. М. признал вину, выразил сожаление о содеянном, сообщил, что покрыл расходы на похороны покойного, попросил суд смягчить наказание и учесть, что он является единственным кормильцем в семье с двумя несовершеннолетними детьми.

Дочь покойного подтвердила материальную помощь со стороны обвиняемого и заявила, что не имеет к нему претензий. Она попросила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Судья Хусан Хамидов приговорил водителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил его права управлять автомобилем на 3 года.

В материалах дела говорится, что в 2017 году против водителя возбуждалось уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение). Дело было прекращено в рамках примирения сторон.

За первые 11 месяцев 2023 года в Узбекистане произошло 8693 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2080 человек и 8055 получили травмы. В Сенате отмечали, что ДТП в основном вызваны «пренебрежением к установленной законодательством ответственности».