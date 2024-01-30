На совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 29 января, помимо других вопросов, включая ремонт многоэтажных домов, обсуждалась также сдача их подвалов в аренду, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Согласно расчётам, в настоящее время 2000 подвалов многоквартирных домов являются неиспользуемыми. Путём сдачи их в аренду можно создать 20 тысяч рабочих мест в махаллях и ежегодно получать от аренды 150−200 млрд сумов, отмечалось на совещании.

В стране будет внедрён новый порядок сдачи подвалов и свободных помещений многоэтажек в аренду, сообщил президент.

Данные об этих помещениях будут цифровизированы и выложены в открытый доступ для жителей и предпринимателей в системе «Менинг уйим» («Мой дом»).

Арендные платежи будут также осуществляться через эту систему, при этом жители смогут знакомиться с этой информацией.

Шавкат Мирзиёев также поручил руководству комплексу правительства, отвечающего за сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и экологии (возглавляет Ачилбай Раматов, на фото) разработать предложения по реновации аварийного жилья.

На этом же совещании президент заявил, что работа управляющих компаний во многих случаях неудовлетворительная. По его словам, жители 20 тысяч многоэтажных домов недовольны работой УК.

Предыстория

Напомним, в апреле 2021 года президент поручил провести инвентаризацию подвалов многоэтажных домов и начать выделять их для бизнеса. До конца того года в сфере услуг Ташкента планировалось создать свыше 415 тысяч рабочих мест, из которых почти 10 тысяч — за счёт сдачи в аренду помещений на первых этажах и подвалах домов.

В октябре того же года правительство утвердило правила выделения подвалов многоэтажных домов для бизнеса. Подвальные помещения можно использовать для организации магазинов, киосков, парикмахерских, кафе и других целей. Они могут выделяться только с согласия собственников квартир в доме.

В июле 2022 года «Газета.uz» писала, как в четырёхэтажном кирпичном доме 1963 года постройки по улице Фитрата в Ташкенте подвал обустраивали для проживания малоимущих семей. Жители заявляли, что не давали согласия, и указывали на нарушения.

В марте 2023 года мы сообщали о ситуации на массиве Лабзак в столице, где управляющая компания и арендатор подвала допустили снос несущих стен в девятиэтажном доме. Жители опасались за свою безопасность и требовали восстановления конструкций.