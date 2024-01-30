Правительство Узбекистана планирует объявить мораторий на строительство цементных заводов. Об этом в выступлении в Законодательной палате Олий Мажлиса 30 января заявил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.

Он сообщил, что некоторые цементные заводы были построены в горных районах, где можно было бы развивать экологический туризм. Наличие этих предприятий наносит ущерб здоровью и природе.

«Мы изучили несколько фактов, я сам лично посетил Зафарабадский район Джизакской области, где есть цементный завод. Там деревья и окружающая местность в 5−10 км покрыты слоем пыли. Это означает, что там уничтожена растительность и животный мир. Мы изучили законодательство — сейчас за эти нарушения предусмотрен штраф всего лишь на 100−200 млн сумов», — заявил министр.

Азиз Абдухакимов сообщил, что планируется ввести минимальный штраф в размере 10 млрд сумов, который заставит предприятия установить современное пылегазоочистное оборудование.

Глава Минэкологии отметил, что в рамках предоставления свобод бизнесу была исключена экологическая экспертиза таких проектов при выборе местности и утверждении проектно-сметной документации. С 1 ноября 2023 года экологическая экспертиза была восстановлена.

«Мощности цементных заводов в Узбекистане в несколько раз превышают потребности. Этот вопрос обсуждался в правительстве во главе с премьер-министром. Сейчас принято решение, что не будет строительства новых цементных заводов. Посмотрим, может, будет объявлен мораторий», — подчеркнул он.

По его данным, из построенных 47 заводов 23 приостановили деятельность. Кроме того, изучение работы 25 производителей цемента показало, что 90% из них нарушают экологические требования.

Азиз Абдухакимов сообщил, что экологический контроль над цементными предприятиями будет осуществляться вместе с Генеральной прокуратурой.

В начале месяца «Газета.uz» публиковала большой материал о цементных заводах в Узбекистане и призывала власти обсудить влияние их деятельности на здоровье людей и экологии. Напомним, с этого года в стране в 4 раза сократили размер налога на недропользование для производителей цемента вместо планируемого снижения в 2 раза.

На совещании 18 января президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в стране имеются «производственные мощности, способные с лихвой покрыть годовую потребность в цементе». «Но удивительно, что чиновники вместо того, чтобы увеличивать выпуск продукции с добавленной стоимостью из цемента, внедрять технологии, снижающие вредное воздействие на экологию, предлагают построить ещё 22 цементных завода», — заявил он.

На днях глава государства отметил, что промышленным предприятиям предоставлены многие послабления и льготы, чтобы «встать на ноги», но некоторые предприятия не думают ни об уплате налогов, ни об охране окружающей среды.